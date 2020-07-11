مازیار هوشمند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پویش «نذر ماسک» توسط خانه مطبوعات و رسانههای استان بوشهر راهاندازی شده است.
وی بابیان اینکه برای تأمین ماسک افراد نیازمند خیران میتوانند کمکرسانی کنند اضافه کرد: با توجه به افزایش بیماران کرونایی برای مصون ماندن از این بیماری و شکسته شدن زنجیره انتقال آن، استفاده از ماسک امری مهم و ضروری است.
هوشمند تصریح کرد: هدف از راهاندازی این پویش تهیه ماسک برای اقشار کمدرآمد و همیاری با کادر زحمتکش درمانی استان در راستای سلامتی شهروندان است.
مدیر خانه مطبوعات و رسانههای استان بوشهر تأکید کرد: با توجه به استفاده اجباری از ماسک در محیطهای اجتماعی، این عمل خیرخواهانه کمک شایانی به قشرهای کمدرآمد و جلوگیری از انتقال ویروس میکند.
هوشمند با اشاره به نحوه همکاری خیران، نهادها، دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و غیردولتی در تأمین ماسک افراد نیازمند، افزود: در این راستا شماره حساب بانکی در خانه مطبوعات بوشهر تعیینشده که افراد نیکوکار میتوانند کمکرسانی کنند.
مدیر خانه مطبوعات و رسانههای استان بوشهر با قدردانی از همکاری همگانی مردم در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و عمومی گفت: مقابله با کرونا یک مسئولیت اجتماعی همگانی است که ضروری است همه مردم برای شکست دادن ویروس کرونا همکاری کنند.
نظر شما