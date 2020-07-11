اجرای طرح اقدام ملی مسکن نیازمند برنامه ریزی منسجم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد در جلسه شورای مسکن که روز شنبه با حضور مدیران کل دفتر فنی و راه و شهرسازی در سالن باغستان برگزار شد اظهار داشت: اقدام ملی مسکن می‌تواند بخشی از نیازهای مردم به سرپناه را تأمین کرده و به کاهش التهاب جامعه کمک کند.

وی بیان کرد: تاکنون اقدام عملی و اجرایی مناسبی در اجرای این طرح در استان صورت نگرفته و با توجه به تنوع و پراکندگی پروژه نمی‌توان تمام مسائل مربوط به آن را در یک جلسه بررسی کرد.

فرخزاد یادآور شد: کمیته ویژه ای برای بررسی و تسریع اقدام ملی مسکن تشکیل خواهد شد تا به جزئیات آن رسیدگی کنیم و به نتیجه مطلوبی برسیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: ظرفیت خود مالکان در اجرای طرح اقدام ملی مناسب است و در این بخش نیز برنامه ریزی مناسبی صورت خواهد گرفت.

وی بیان کرد: سهم استان قزوین از اقدام ملی مسکن بیش از ۹ هزار واحد است که قرار است تعداد ۶ هزار واحد را بنیاد مسکن احداث کند.

فرخزاد اظهار امیدواری کرد با اجرای اقدام ملی مسکن بخشی از درخواست متقاضیان در این زمینه پاسخ داده خواهد شد.