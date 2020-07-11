۶۶۹میلیارد ریال برای اشتغال روستایی آذربایجان غربی پرداخت شد

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال اشتغال پایدار در بخش روستایی و عشایری از اولویت‌های سازمان است افزود: امسال مبلغ ۲ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال پایدار روستایی و عشایری استان تخصیص داده شده بود که از این رقم ۷۶۳ میلیارد ریال به سازمان تخصیص داده شد که بیش از ۶۶۹ میلیارد ریال برای ۶۹۱ طرح پرداخت گردید.

وی با بیان اینکه هم اکنون آذربایجان غربی دارای ۱۰۸ هزار و ۴۵۳ واحد صنفی فعال است که ۲۷۱ هزار و ۱۳۲ نفر در این واحدها مشغول به فعالیت هستند ادامه داد: در کل کشور ۲ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۲۱۸ واحد صنفی وجود دارد که از این تعداد ۱۰۸ هزار و ۴۵۳ واحد صنفی در آذربایجان غربی فعال هستند که ۴ درصد کل واحدهای صنفی کشور را تشکیل می‌دهند.

دهقان عنوان کرد: واحدهای صنفی یاد شده توسط ۱۷ اتاق اصناف و ۲۳۴ اتحادیه در سراسر استان مدیریت می‌شوند و از آمار یاد شده ۲۱ هزار و ۴۶۱ واحد صنفی تولیدی، ۵۱ هزار و ۶۹۳ واحد صنفی توزیعی، ۱۴ هزار و ۸۹۵ واحد صنفی خدماتی و ۲۰ هزار و ۴۰۴ واحد خدمات فنی هستند

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی تصریح کرد: در استان ۶۱ مجتمع صنفی وجود دارد که برای راه اندازی این مجتمع‌های صنفی بالغ بر یک هزار و ۵۷ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است و در مجتمع‌های صنفی نیز برای ۲۳ هزار و ۶۱۸ نفر زمینه اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

دهقان با بیان اینکه امسال ۱۷ واحد راکد در آذربایجان‌غربی به چرخه تولید بازگشته که میزان اشتغال آنها ۳۹۱ نفر بوده است گفت: در این مدت، همچنین ۳۲۲ نفر به میزان اشتغال این واحدهای صنعتی اضافه شده و طی سال جاری ۱۰ طرح تولیدی نیز که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، به تولید رسیده که با راه اندازی این واحدها برای ۲۳۰ نفر در فرصت شغلی ایجاد شده است.