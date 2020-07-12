به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره شمس تبریزی روز چهارشنبه ۲۵ تیر با عنوان «شیوه شمس در تاویل کلام الهی» در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

جهان (کتاب تکوین) از منظر شمس تبریزی به مثابه نسخه‌ای دیگر از انسان کامل و نسخه‌ای دیگر از کلام الهی (کتاب تشریع) است. پس کلمات کتاب تشریع را نباید محدود و معدود پنداشت، بلکه جهان و انسان و کلام حق را باید جاری دانست و سیّال. شمس راه دریافت‌های دیگر و نو به نو را از کلام الهی، بر خود و دیگران نمی‌بندد و اسیر اصطلاحات و نظام قراردادهای دالّ و مدلولی عصر نبوی نمی‌شود.

شیوه‌ شمس در تاویل کلام الهی، شیوه‌ای ذوقی و کشفی است و اگرچه به نظر می‌رسد با تفاسیر اشاری و عرفانی قرآن آشنا بوده و گاه عطف توجهی به آن‌ها داشته، اما دریافت‌های تازه‌اش که برآمده از تجربه‌های کاملا شخصی اوست، بیشتر به شیوه‌ عارفانی چون ابوسعید ابوالخیر نزدیک است تا امثال سلمی و قشیری و ابوحامدغزالی و... . شمس نیز همچون بسیاری دیگر از عارفان، باز بودن دامنه‌ معنایی کلام خدا را، موجب استمرار خطاب الهی به همه‌ آدمیان و در همه‌ اعصار می‌بیند و از این راه، با انسداد باب فهم وحی به شیوه‌ خود مبارزه می‌کند.

بیست و چهارمین نشست درس‌گفتارهایی درباره شمس تبریزی، در این‌باره با سخنرانی محمدرضا موحدی همراه است.

این‌برنامه روز چهارشنبه ۲۵ تیر از ساعت ۱۶ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار و به‌طور زنده از حساب کاربری اینستاگرام این مرکز فرهنگی به نشانی Instagram/bookcityculturalcenter پخش می‌شود.