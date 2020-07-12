۱۴ نفر در آبهای آذربایجان غربی غرق شده اند

باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال محدودیت تردد به دلیل شیوع ویروس کرونا مسیرهای منتهی به آب پشت سدهای استان و نیز رودخانهها اعمال شده است افزود: اما با وجود این محدودیتها شاهد شنای برخی افراد در آبهای غیرمجاز استان هستیم که در این راستا امسال ۱۴ نفر غرق شدهاند.
وی با بیان اینکه از این تعداد سه نفر به بیمارستان اعزام شده است اضافه کرد: ۱۱ نفر از افراد غرق شده در آبهای استان نیز جان خود را از دست دادهاند.
بهرامی از کاهش ۶۶ درصدی آمار غرق شدهها در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: هنوز فصل گرما تداوم دارد از مردم به خصوص جوانان تقاضا میشود به هشدارهای ممنوعیت شنا در آبهای غیرمجاز توجه کنند.
رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی افزود: هیچ یک از سدها و رودخانههای ناشناخته استان مناسب برای شنا نیستند و مردم به هیچ وجه در سدها و رودخانههای وحشی و ناشناخته استان شنا نکنند.
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