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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۳۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

واحدهای پتروشیمی تندگویان همگی در مدار تولید هستند/ مشکل برطرف شد

واحدهای پتروشیمی تندگویان همگی در مدار تولید هستند/ مشکل برطرف شد

‌یک مقام مسئول در پتروشیمی تندگویان با اعلام اینکه دود مشاهده شده در این پتروشیمی مشکل خاصی نبوده است، گفت: همگی واحدها در سرویس هستند.

حمید کیایی مدیر روابط عمومی پتروشیمی تندگویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه دقایقی پیش واحد PTA۲ اندکی ایجاد دود کرد، گفت: علت این اتفاق در دست بررسی است اما باید گفت هیچ مشکلی در هیج یک از واحدها از جمله این واحد وجود ندارد و تمامی واحدها در سرویس قرار دارند.

وی با بیان اینکه دلیل بروز این حادثه در حال بررسی است گفت: علت مراجعه واحد آتش نشانی نیز مراقبت از رخدادهای احتمالی بود.

به گفته کیایی دمای هوا در حال حاضر حدود ۵۰ درجه است و از سوی دیگر حساسیت واحدهای پلیمری بالا است. بنابراین کمترین نشتی می‌تواند ایجاد چالش کند که در حال حاضر هیچگونه چالشی در مجموع در پتروشیمی تندگویان وجود ندارد و همگی واحدها در مدار تولید هستند.

کد مطلب 4972399

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