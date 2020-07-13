به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شناسایی ۶۲ مورد ابتلا به کووید ۱۹ در جمع نظامیان آمریکایی مستقر در اوکیناوای ژاپن، مقامات واشنگتن و توکیو را به بررسی موضوع و تبادل اطلاعات در این زمینه واداشت.

این افراد در سه پایگاه آمریکایی «فوتنما»، «کمپ هانسن» و «کمپ کینسر» آلوده شده‌اند.

قرار است آمریکا و ژاپن درباره تاریخچه فعالیت مبتلایان (مراودات و نحوه ابتلا) تحقیق کنند.

اوکیناوا محل استقرار حدود نیمی از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی مستقر در ژاپن است.

در جریان همه‌گیری کرونا، در مجموع، حدود ۷ هزار نظامی آمریکایی در مناطق مختلف جهان به ویروس آلوده شده‌اند.