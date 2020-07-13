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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۸:۱۷

با افزایش ناگهانی شمار مبتلایان؛

ابتلا به کرونا در پایگاه‌های نظامی آمریکا در ژاپن هشدارآمیز شد

ابتلا به کرونا در پایگاه‌های نظامی آمریکا در ژاپن هشدارآمیز شد

مقامات آمریکا و ژاپن قرار است درباره علت افزایش ناگهانی شمار مبتلایان به کرونا در جمع نظامیان آمریکایی مستقر در جزیره اوکیناوا تحقیق کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شناسایی ۶۲ مورد ابتلا به کووید ۱۹ در جمع نظامیان آمریکایی مستقر در اوکیناوای ژاپن، مقامات واشنگتن و توکیو را به بررسی موضوع و تبادل اطلاعات در این زمینه واداشت.

این افراد در سه پایگاه آمریکایی «فوتنما»، «کمپ هانسن» و «کمپ کینسر» آلوده شده‌اند.

قرار است آمریکا و ژاپن درباره تاریخچه فعالیت مبتلایان (مراودات و نحوه ابتلا) تحقیق کنند.

اوکیناوا محل استقرار حدود نیمی از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی مستقر در ژاپن است.

در جریان همه‌گیری کرونا، در مجموع، حدود ۷ هزار نظامی آمریکایی در مناطق مختلف جهان به ویروس آلوده شده‌اند.

کد مطلب 4972566
مریم خرمایی

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