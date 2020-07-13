پمپئو برای توجیه سیاست ناکارآمد خود،درباره ایران بزرگنمایی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیزینس اینسایدر در گزارش خود که به قلم «دانیل دیپتریس» از کارشناسان مسائل نظامی نوشته شده آورده است: در تاریخ ۱۸ اکتبر یعنی کمتر از چهار ماه دیگر تحریم‌های سازمان ملل در خصوص ممنوعیت خرید و فروش تسلیحات نظامی از سوی ایران به پایان می‌رسد.

این ممنوعیت شامل خرید جت‌های جنگنده، تانک و موشک می‌شود اما دولت آمریکا تلاش دارد تا این ممنوعیت تمدید شود.

در جلسه ۳۰ ژوئن شورای امنیت سازمان ملل، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا، تصویری کابوس گونه از آنچه که بعد از پایان تحریم‌های ایران در انتظار جهان خواهد بود ترسیم کرد.

مطمئناً آنچه که پمپئو درباره ایران می‌گوید اغراق آمیز است اما انگیزه‌هایی که در پس این اظهارات وجود دارند جدید نیستند. بزرگنمایی درباره ایران و تهدیدهایی که از سوی تهران متوجه آمریکا، اروپا و کشورهای خاورمیانه می‌شود در میان دولتمردان آمریکایی و لابی‌های این کشور خریدار دارد اما حقیقت اینگونه نیست.

بیزینس اینسایدر در ادامه می‌نویسد: با احترام به ایران و قابلیت‌های این کشور، در این مقطع احساسات بر واقعیت چیره شده، یک نوع عدم تعادل که موجب افزایش شمار نظامیان آمریکایی در خاورمیانه شده، یک استراتژی ضعیف و سیاست خارجی معیوب و اینها دلایلی هستند که پمپئو به خاطر آنها ادعاهای زیادی را درباره ایران مطرح می‌کند اما واقعیت موجود درباره ایران و رفتارهای این کشور به آن خطرناکی که پمپئو می‌گوید و مقامات آمریکایی اعتقاد دارند نیست.