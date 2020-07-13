اسدالله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قیمت میوه‌های تابستانه از فصل نوبرانگی تا حدود ۲۰ روز قبل، بین ۶۵ تا ۷۰ درصد کاهش یافت ضمن اینکه از حدود یک هفته قبل نیز قیمت برخی از این میوه‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر کاهش یافته است.

وی همچنین از کاهش ۹۰ درصدی قیمت موز خبر داد و افزود: قیمت این میوه با کاهش ۱۰ هزار تومانی به ۸ تا ۱۱ هزار تومان رسیده است.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم هلو پیش رس در میدان مرکزی میوه و تره بار بین ۴ تا ۷ هزار تومان و هر کیلوگرم هلو هسته جدا بین ۷ تا ۱۲ هزار تومان است.

وی قیمت هر کیلوگرم زرد آلوی بادامی را بین ۵ تا ۱۲ هزار تومان، زرد آلوی قیسی را بین ۴ تا ۸ هزار تومان و زرد آلوی کاشان را نیز بین ۴ تا ۸ هزار تومان اعلام کرد.

کارگر اضافه کرد: قیمت هر کیلو گرم شلیل شبرنگ نیز ۵ تا ۱۳ هزار تومان است. قیمت گیلاس تک دانه ۱۵ تا ۲۳ هزار تومان، گیلاس صورتی ۵ تا ۱۰ هزار تومان و گیلاس مشکی ۷ تا ۱۲ هزار تومان عرضه می‌شود.

به گفته کارگر مغازه داران محصولات فوق را با احتساب ۳۵ درصد سود در سطح شهر عرضه می‌کنند.