به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، تیم گل گهر از ساعت ۱۹ امشب در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان میزبان آلومینیوم بود. حسین زمانی داور این مسابقه بود.

بازی در نیمه نخست در شرایطی دنبال شد که هر دو تیم تلاش داشتند نبض مسابقه را در اختیار بگیرند، اما در نهایت آلومینیوم در دقیقه ۲۷ به گل رسید. امیرحسین امانی‌پور با باز کردن دروازه گل گهر، تیم تحت هدایت پیروز قربانی را یک بر صفر پیش انداخت.

گل گهر پس از دریافت گل برای جبران نتیجه تلاش کرد، اما شاگردان سیدمهدی رحمتی نتوانستند موقعیت‌های خود را به گل تبدیل کنند.

در آخرین لحظات نیمه نخست، اتفاق مهم دیگری رخ داد که اختلاف دو تیم را بیشتر کرد. عباس کهریزی در محوطه جریمه با خطا متوقف شد و داور اعلام پنالتی کرد. شروین بزرگ این فرصت را از دست نداد و با ضربه‌ای دقیق، دومین گل آلومینیوم را وارد دروازه میزبان کرد تا نماینده اراک با برتری ۲ بر صفر به رختکن برود.

گل گهر در نیمه دوم برای بازگشت به مسابقه چاره‌ای جز حمله نداشت و تلاش کرد اختلاف را کاهش دهد، اما آلومینیوم با ارائه یک بازی منسجم توانست برتری خود را حفظ کند.

در ادامه مسابقه نیز توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد و آلومینیوم با همان دو گل نیمه نخست، نخستین شکست خانگی گل گهر را رقم زد.

شاگردان پیروز قربانی با این پیروزی ۱۱ امتیازی شدند و موقتاً به رتبه دوم جدول رده‌بندی صعود کردند. گل گهر نیز با ۷ امتیاز در جایگاه پنجم جدول باقی ماند.

در این مسابقه، آلومینیوم با گل‌های امیرحسین امانی‌پور و شروین بزرگ کار را برای گل گهر تمام کرد و توانست سه امتیاز مهم هفته چهارم را از سیرجان به دست آورد.