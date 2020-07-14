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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۸:۵۵

پورابراهیمی در گفتگو با مهر:

کمیسیون اقتصادی مجلس در حال برآورد تعداد جاماندگان سهام عدالت است

کمیسیون اقتصادی مجلس در حال برآورد تعداد جاماندگان سهام عدالت است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی در حال برآورد تعداد جاماندگان سهام عدالت است و تلاش ما این است که هر چه سریعتر طرح ساماندهی سهام عدالت را تکمیل و به صحن علنی ارائه دهیم.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی سهام عدالت، اظهار داشت: با توجه به اینکه کلیات طرح ساماندهی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است، در جلسه امروز کمیسیون، وارد بررسی جزئیات این طرح می‌شویم.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی در حال برآورد تعداد جاماندگان سهام عدالت است، گفت: قرار است گزارش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، ستاد کل نیروهای مسلح و بنیاد شهید درباره مشمولان سهام عدالت که ذیل این نهادها هستند، در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

پورابراهیمی گفت: دستگاه‌های دیگر به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم قرار است به زودی اطلاعات دقیقی از افراد مشمول سهام عدالت در اختیار ما قرار دهند که این اطلاعات برای اجرایی شدن طرح ساماندهی سهام عدالت ضرورت دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین افرادی هستند که در سال ۸۴ جزء مشمولان دریافت سهام عدالت بودند، اما به دلایل مختلف از لیست نهایی سازمان خصوصی سازی حذف شدند که تعداد آنها حدود دو میلیون نفر است و در کمیسیون در این باره هم بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد.

وی گفت: بر این اساس، ما باید در وهله اول مشخص کنیم که جاماندگان سهام عدالت در کشور چند میلیون نفر هستند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تلاش ما این است که بتوانیم با حضور دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوط در این حوزه، هر چه سریع‌تر بررسی این مسئله را نهایی کنیم و متن نهایی کمیسیون اقتصادی درباره طرح ساماندهی سهام عدالت را جهت بررسی به صحن علنی ارائه کنیم.

کد مطلب 4972874
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
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      کارگران جز آسیب پذیرترین قشرها هستند ولی سهام عدالت نمی گیرند لطفا ترتیب اثر دهید
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
      0 0
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      ماهم از ثبت نام عدالت جا موندیم ..شوهرم کارگر ساده است .پس چرا ثبت نام نمیکنید
    • امین IR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      0 0
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      بازنشستگان تامین اجتماعی را فراموش نکنید آنها هم مستحق دریافت سهام عدالتند
    • IR ۱۷:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
      0 0
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      بدبخت کارگر .که هیچ پشتیبانی ندارد ..لطفا کارگران هم ثبت نام کنید .ما هم چهار نفریم که از ثبت نام جامانده ایم .لطفا پیکیری کنید تا ماهم ثبت نام کنیم .. از خدا بترسید از مرگ بترسید ..حق و نا حق نکنید
    • IR ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
      0 0
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      ببببب ماهم کارگر هستیم وچندین سال است از سهام عدالت جا ماندیم ودیگر هرگز تا به امروزبه ان نرسیدیم چون سایت ثبت نام بسته بودخدا کند ما هم روزی به عدالت برسیم
    • ابراهیم بصیری IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
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      بخدا من کارگر ساختمانی هستم سهام عدالت ندارم آیا خدا خوش میاد از مسولین تقاضا دارم اقدام کنند

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