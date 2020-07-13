مردم در چه صورت قطعا کرونا می گیرند/ عواقب ماسک نزدن

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا رئیسی، در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، با اشاره به قدرت بالای سرایت ویروس کووید ۱۹، از مردم خواست در محیط‌های عمومی و فضاهای سربسته که تجمع وجود دارد، ماسک بزنند.

وی گفت: چنانچه فرد مبتلا در فاصله کمتر از ۲ متری فرد سالم قرار داشته باشد و عطسه یا سرفه کند، قطعاً فرد سالم مبتلا می‌شود.

رئیسی افزود: اما، اگر فرد بیمار ماسک زده باشد و سرفه و عطسه کند، بیش از ۹۵ درصد احتمال دارد فرد سالم مبتلا نشود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، ادامه داد: نکته مهم این است که اگر فرد بیمار ماسک نزند و فرد سالم ماسک زده باشد، با عطسه و سرفه فرد بیمار، احتمال اینکه فرد سالم مبتلا شود، ۵۰ درصد است. بنابراین، اهمیت استفاده از ماسک اینجا نمایان می‌شود.

رئیسی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت شهرهای سفید کرونایی، گفت: ما بیشتر از استان‌های قرمز، نگران مناطق سفید هستیم. زیرا حتماً ویروس کووید ۱۹ در این مناطق هست و اگر کوتاهی صورت بگیرد، قطعاً دوباره شاهد اوج گرفتن بیماری در مناطق سفید هستیم.

وی افزود: برگزاری مراسم عروسی و عزا و تجمعات، منجر به تشدید وضعیت بیماری خواهد شد.