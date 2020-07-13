پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعاتی از بعدازظهر امروز تا اوایل شب در سطح استان به خصوص در نواحی شرقی به سرعت جریانات شمالی غربی افزوده می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین طی امروز و فردا در ساعات بعد از ظهر با افزایش پوشش ابر در مناطقی از استان، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی در مناطق مرتفع دور از انتظار نخواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در ساعاتی از بعدازظهر فردا سه شنبه به سبب وزش بادهای شمالی، دریا در سواحل شمالی و مرکزی تا حدودی متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و گاهی گرد و خاک و در برخی نقاط افزایش ابر، در صبحگاه مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی ادامه داد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ کیلو متر در ساعت و در بعدازظهر تا اوایل شب گاهی ۱۴ تا ۴۲ و در مناطق شرقی استان به طور لحظه‌ای تا ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: در این مدت ارتفاع موج دریا نیز بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در بعدازظهر تا اوایل شب گاهی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.