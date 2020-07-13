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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۵۴

معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان مطرح کرد:

شهروندان هشدارها درباره کرونا را جدی بگیرند

شهروندان هشدارها درباره کرونا را جدی بگیرند

رشت- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان استفاده از ماسک و عدم تماس دست با سطوح آلوده را مهم‌ترین و تأثیرگذارترین راهکار برای پیشگیری از بیماری کرونا عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آبتین حیدرزاده عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند افزایشی آمار مبتلایان به کرونا در استان گیلان، اظهار کرد: مردم در پیشگیری و جلوگیری از انتقال ویروس کرونا نقش مهمی دارند.

وی با بیان اینکه استفاده از ماسک و عدم تماس دست با سطوح آلوده مهم‌ترین و تأثیرگذارترین راهکار برای پیشگیری از بیماری کرونا است، افزود: عدم توجه شهروندان به رعایت این دو نکته مهم و بی توجهی به سلامت خود و دیگران قطعاً شرایط را سخت‌تر خواهد کرد.

معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان با تأکید بر ضرورت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه از طریق رسانه‌ها، گفت: حفظ روحیه امید و تلاش برای مهار و کنترل ویروس کرونا توسط رسانه‌ها اطلاع رسانی شود.

وی با تأکید بر تغییر سبک زندگی با توجه به شرایط کنونی جامعه، تصریح کرد: باید از ظرفیت همه نهادها و سازمان‌ها برای آموزش و اطلاعی رسانی به مردم بهره گیری شود.

حیدرزاده با بیان اینکه شهروندان باید سطح آگاهی و اطلاعات خود را از این ویروس بالا ببرند، بیان کرد: رعایت توصیه‌ها و فاصله‌گذاری اجتماعی، از بروز آسیب به خود و اطرافیان جلوگیری می‌کند.

وی همچنین به موضوع انتشار اخبار و اطلاع نادرست در زمینه این بیماری در فضای مجازی و از سوی برخی رسانه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: انتشار این نوع از اخبار در شرایط فعالی بسیار مخرب است.

معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان با اشاره به مجاهدت و از خود گذشتگی کادر درمان و پرستاران طی ماه‌های گذشته و با بیان اینکه با توجه به شرایط این افراد در معرض آسیب و استرس قرار دارند، افزود: مردم برای سلامت کادر درمان و پرستاران هم که شده باید بیشتر به توصیه‌های بهداشتی توجه کنند.

کد مطلب 4973270

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