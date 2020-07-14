غرب به دنبال سیاسی کردن سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای سیاست های باج خواهانه و تهدید و فشار گروهی از کشورهای غربی به ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه برای تصویب قطعنامه مورد مورد نظرشان در سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی به شدت ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه آمده است که کشورهای غربی به دنبال سیاسی کردن فعالیتهای سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی هستند و این اقدامی بی سابقه و خطرناک است.

در ادامه بیانیه گفته شده است: روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران علیه این قطعنامه رای دادند و ۹ کشور از حمایت آن سرباز زدند زیرا قطعنامه مذکور به ناحق دمشق را که عضو سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی است، هدف قرار می دهد در حالی که سوریه همواره به تعهدات خود در قبال توافق منع استفاده از سلاح های شیمیایی به صورت کامل عمل کرده است.

سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی روز هشتم آوریل با انتشار گزارشی مدعی شد که نیروهای سوری در ۲۴-۲۷ مارس سال ۲۰۱۷ روستای لطامنه در استان حماة واقع در غرب سوریه را با بمب‌های حاوی گاز کلر و گاز سارین بمباران کردند.

وزارت خارجه سوریه پیشتر نیز ضمن رد ادعاهای سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی، به کارگیری تسلیحات شیمیایی از سوی هر گروهی، در هر موقعیت و مکانی را به شدت محکوم کرده بود و در عین حال ادعاها و دروغ های مطرح شده از سوی کشورهای غربی علیه دمشق را رد کرده بود.