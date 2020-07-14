محسن گلابی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در ارتباط با اعتراض آتش نشانان اصفهانی در روز گذشته در محوطه سازمان آتش نشانی اصفهان اظهار داشت: نکته مهم قابل ذکر در این ارتباط این است که آتش نشانان نسبت به دریافت حقوق و مزایا اعتراضی نداشتند چراکه بدهی آنها سر موقع پرداخت شده است و سازمان آتش نشانی اصفهان هیچ نوع بدهی و دیونی به آنها ندارد.

وی افزود: همکاران این سازمان از سال‌های گذشته نسبت به موضوع نادیده گرفتن قانون مشاغل سخت و زیان آو ر در ارتباط با آتش نشانان اصفهانی و درخواست برای همسان سازی حقوق خود نسبت به دیگر کلان شهرها اعتراض داشتند.

رئیس سازمان آتش نشانی استان اصفهان تاکید کرد: برخی از این افراد به شکل شرکتی سالهاست در آتش نشانی اصفهان مشغول خدمت و فعالیت هستند و درخواست تبدیل وضعیت را داشتند، تاکید کرد: برخی از این موارد ناشی از مشکلات قانونی است که باید قانون گذاران در این ارتباط چاره اندیشی کنند.

وی با اشاره به تلاش سازمان آتش نشانی برای رفع این مشکلات ادامه داد: با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین شهرداری اصفهان مکاتباتی داشتیم و در نهایت مقرر شد نمایندگانی از سوی آتش نشانان در جلساتی مشکلات خود را با مسئولان بیان کنند که امیدواریم به رفع مشکل بیانجامد.

گلابی تصریح کرد: هفته آینده نیز جلسه‌ای با حضور مسئولان کشوری خواهیم داشت و نمایندگان آتش نشانان نیز در این جلسه با مسئولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور حضور دارند.

وی ادامه داد: آتش نشانان به دلیل ماهیت شغل مهم و شریف خود، همیشه در جامعه از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار هستند و همواره فارغ از هر مسئله‌ای به ایثارگری در راستای ایمن سازی شهر و نجات مردم ادامه خواهند داد.