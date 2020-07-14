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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۳۴

تصمیم مهم سعودی درباره نماز عید قربان در عربستان

تصمیم مهم سعودی درباره نماز عید قربان در عربستان

وزیر ارشاد و امور اسلامی عربستان اعلام کرد که نماز عید قربان تنها در مساجدی که براساس پروتکل های بهداشتی آماده شده اند، برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، مقامات سعودی برای نخستین بار اعلام کردند که نماز عید قربان در فضاهای باز برگزار نخواهد شد و تنها در مساجدی که براساس پروتکل های بهداشتی آماده شده اند نماز عید قربان برگزار خواهد شد.

عبداللطیف بن عبدالعزیز وزیر ارشاد و امور اسلامی عربستان اعلام کرد که نماز عید قربان تنها در مساجدی که براساس پروتکل های بهداشتی آماده شده اند برگزار خواهد شد تا جایکه اجازه برگزاری نماز در مصلی ها و اماکن باز نیست.

روسیاالیوم گزارش داد: در عید فطر قبلی هم  نماز چه در مساجد و چه در مصلی ها و فضاهای باز به خاطر شیوع ویروس کرونا خوانده نشد.

این در حالی است که امروز وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ هزار و ۶۹۲ مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده است که با احتساب موارد جدید، شمار مبتلایان به کرونا در عربستان به ۲۳۷ هزار و ۸۰۳ نفر رسید. همچنین طی ساعات گذشته ۷ هزار و ۷۱۸ نفر از چنگال کرونا نجات پیدا کرده اند.

مقامات بهداشتی سعودی از وخامت وضع جسمانی ۲ هزار و ۲۳۰ کرونایی در این کشور هم خبر دادند.

وزارت بهداشت عربستان از مرگ ۴۰ نفر دیگر بر اثر کرونا هم خبر داد تا شمار فوت شدگان ناشی از کرونا در این کشور به ۲ هزار و ۲۸۳ نفر افزایش پیدا کند.

کد مطلب 4974299

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