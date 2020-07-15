خوانندگان «پازل بند» بازیگر شدند/ بازی در فیلم «گُل به خودی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری «گُل به خودی» به کارگردانی احمد تجری و تهیه کنندگی علی قائم مقامی در تهران ادامه دارد.

این فیلم در ژانر کودک و نوجوان ساخته می‌شود و گروه پازل علاوه بر حضور علی رهبری و آرین بهاری به عنوان بازیگران فیلم، ساخت موسیقی متن را نیز بر عهده دارند. همچنین یکی از قطعات جدید این گروه در «گُل به خودی» رونمایی می‌شود.

فیلمنامه این اثر نوشته مشترک احمد تجری و لاله قهرمانی است و فضایی عروسکی موزیکال دارد. داستان «گُل به خودی» قصه آمال و آرزوهای تعدادی کودک است که در پرورشگاه زندگی می‌کنند و به کمک چند عروسک وارد ماجراهایی فانتزی و جذاب می‌شوند.

ابوالفضل رجبی، رایان سرلک، ال آی بشارت و آرینا تجری با معرفی محمدرضا علی نیا بازیگران کودک این فیلم سینمایی هستند.

فیلمبرداری «گُل به خودی» به نیمه رسیده و تاکنون شقایق فراهانی، شادی عزیزی، ستاره حسینی، مهسا ایرانیان و غزاله اکرمی جلوی دوربین علی رنجبر رفته‌اند.

دیگر عوامل اصلی این فیلم عبارتند از کارگردان: احمد تجری، مدیر فیلمبرداری: علی رنجبر، طراح چهره پردازی: محسن دارسنج، نویسندگان: احمد تجری، لاله قهرمانی، صدابردار: امیر شاهوردی، طراح صحنه و لباس: ثنا نوروز بیگی، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: فرزاد ظریفی، جانشین تولید: حسین روزبهانی، منشی صحنه: لیلا مربی، سرمایه گذاران: فریبا عزیزی، علی قائم مقامی، احمد تجری، مدیر تدارکات: برزو تقی نژاد، تصویربردار پشت صحنه: زهرا مشکانی، عکاس: مهدی حیدری، مشاور رسانه‌ای: منصوره بسمل، تهیه‌کننده: علی قائم مقامی.