پیام شریعتمداری به مناسبت هفته تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: هفته تامین اجتماعی فرصت مناسبی است برای تاکید بر این نکته که تامین اجتماعی فقط یک واژه یا عبارت و حتی یک سازوکار بوروکراتیک نیست بلکه ساختار و نظامی مهم برای تامین اهداف والایی نظیر عدالت، امنیت اقتصادی اجتماعی و محقق کردن سطح مناسب معیشت است. در همین چارچوب است که قانون اساسی کشور در اصل ۲۹ خود بر این حق انسانی تاکید دارد و بیان می کند "برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

در ادامه این پیام آمده است: واقعیت این است که نظام تامین اجتماعی را می توان یکی از ویژگی های جامعه مدرن برای حمایت از افراد و اقشار مختلف دانست و بر این اساس می توان اذعان داشت میزان کارآمدی و رضایت از تامین اجتماعی در هر جامعه‌ای سنجه مناسبی برای ارزیابی نظام اقتصادی و سیاسی تلقی شود، چرا که تامین اجتماعی به مثابه سازوکار هم زیست کردن منافع متعارض گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی ارمغانی چون استواری نظام سیاسی و اجتماعی در عرصه ملی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت.

شریعتمداری در پیام خود آورده است: باور من این است که برای تحقق اهداف والای تامین اجتماعی باید مجموعه سازمان تامین اجتماعی عملکردی اعتمادآفرین، امید آفرین، شفاف، پاسخگو و انعطاف پذیر در مقابل تحولات داشته باشد و با بی طرفی و به دور از چالش ها و جدال های بیهوده بهترین صیانت و بهره برداری از منابع بین النسلی کند و این همان مسیری است که از بدو حضور در وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی بر اجرای دقیق آن تاکید داشته ام که خوشبختانه با استفاده از مدیران کارآمد و جوان گام های مهمی برای تحقق آن برداشته شده است.

وی ادامه داده است: همین جا باید به همه اقشار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و بویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، تصمیم اخیر دولت در خصوص پرداخت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی، که پیشرفت بزرگی در بهبود شرایط بازنشستگان است را تبریک بگویم و امیدوارم همان گونه که باوجود همه دشواری‌ها، این بخش از وعده‌ام به بازنشستگان عزیز عملی شد با حمایت ارزنده شخص رئیس‌جمهوری و تا پایان دوره فعالیت این دولت، بخش‌های دیگری از مطالبات انباشته سازمان تأمین اجتماعی از دولت‌ها نیز به حیطه وصول درآید و منابع دریافتی در خدمت زندگی عزتمندانه بازنشستگان گرانقدر که گنجینه‌های انسانی کشور هستند، قرار گیرد.

شریعتمداری در پایان پیام خود نوشته است: در پایان ضمن تبریک هفته تامین اجتماعی به تمامی ذی حقان سپهر تامین اجتماعی، آرزوی صحت و سلامت برای تمامی شهروندان ایران اسلامی را دارم. اطمینان دارم در سالی که مزین به سال جهش تولید شده است تامین اجتماعی می تواند به عنوان تسهیل گر تولید نقش ایفا کند و از سوی دیگر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان کشور را به بارآورد و اینگونه تعاملی دوسویه با همبستگی اجتماعی برقرار کند.