تخلیه ٣٠ واحد مسکونی در منصور آباد شیراز

رحیم آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پس از اطلاع از رانش زمین در منطقه منصور آباد شاهد حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و خدماتی مختلف در منطقه در راستای اتخاذ تصمیمات مناسب بودیم.

وی اضافه کرد: حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در این منطقه موجب شد تا شرایط مناسب امنیتی در منطقه ایجاد شود و در راستای جلوگیری از آسیب رسیدن به افراد نیز ٣٠ واحد مسکونی در منطقه تخلیه شد.

مدیرکل ستاد بحران استانداری فارس یادآور شد: رانش در منصور آباد متوقف شده و نمایندگان راهداری و بنیاد مسکن در منطقه نسبت به ارزیابی شرایط اقدام کرده‌اند.

به گفته آزادی اسکان موقت برای ساکنان واحدهای مسکونی که در راستای ایجاد امینت تخلیه شده‌اند فراهم شده و شهرداری شیراز نیز نسبت به بررسی شرایط این منطقه مبادرت ورزیده است.