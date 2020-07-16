به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو ظهر پنج شنبه در بازدید از پروژه رویان جهاد دانشگاهی مهدی‌شهر و در جمع مدیران مرتبط با جهاد دانشگاهی سمنان، ضمن بیان اینکه این طرح یک پروژه فرا استانی و ملی است، بیان کرد: می‌بایست به این پروژه اعتبارات خوبی تخصیص یابد تا بتوانیم شاهد تکمیل و تجهیز آن باشیم.

وی با بیان اینکه قطعاً مأموریت پژوهشکده رویان یک مأموریت فرا شهرستانی و فرا استانی است و برای کل منطقه و بخش مهمی از کشور کارساز خواهد بود در نتیجه باید به آن تاکید داشت، افزود: در آغاز جهاد دانشگاهی سمنان برای بهره‌گیری بهتر از این پروژه مهم، می‌بایست یک نقشه راه ترسیم کند و مجموعه نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی نیز برای پیشرفت این پروژه پیگیری‌های لازم را صورت می‌دهند.

عضو خانه ملت درباره اهمیت رویان، تاکید کرد: پروژه مذکور در آینده و در زمینه‌های پژوهشی، علمی و تحقیقاتی بسیار حائز اهمیت است و ما معتقد هستیم کمک به این پروژه کارآمد، کمک به نسل بشر محسوب می‌شود چرا که مجموعه علمی و تحقیقاتی رویان در کشور در حال خدمت به انسان‌ها است.

گلرو با بیان اینکه مجموعه کارها و خدمات پژوهشی، علمی و آموزشی رویان در واقع پس از فعالیت‌های هسته‌ای، مهمترین و کاربردی‌ترین مراکز محسوب می‌شود، گفت: حمایت و پشتیبانی همه جانبه از این پروژه مهم ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه رویان جهاد دانشگاهی استان سمنان در مهدی‌شهر و در زمینی به مساحت ۱۸ هزار مترمربع در حال ساخت بوده و برای تکمیل و تجهیز این پروژه هشت میلیارد تومان اعتبار در آخرین سفر دولت به استان سمنان در نظر گرفته‌شده است.