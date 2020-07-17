به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت آینده در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی و روز شنبه (۲۸ تیر) نیز در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده رخ می‌دهد.

بر اساس همین گزارش، طی ساعات بعدازظهر دو روز آینده در ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات زاگرس واقع در استان‌های فارس، اصفهان و قم نیز رشد ابر و رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

همچنین، از روز یکشنبه تا سه شنبه (۲۹ تا ۳۱ تیر) در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف است و حدود ۳ تا ۶ درجه افزایش دما در نوار شمالی خواهیم داشت. طی پنج روز آینده در نوار شرقی کشور به ویژه منطقه زابل باد شدید همراه با گرد و خاک دور از انتظار نیست.

آسمان تهران روز شنبه (۲۸ تیر) صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و حداقل دمای ۲۳ و حداکثر ۳۶ درجه سانتی گراد و روز یکشنبه (۲۹ تیر) نیز صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتی گراد پیش‌بینی می‌شود.