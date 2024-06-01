به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل رواط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در نشست شنبه‌های مدیران ستادی سازمان سینمایی با اعلام خبر ابلاغ طرح حمایت از تهیه‌کنندگی استانی تولید آثار سینمایی با هدف احیا، تقویت و گسترش سینمای استانی گفت: سینمای استانی یکی از خاستگاه‌های بکری است که در دهه‌های گذشته مورد غفلت واقع شده و در این شرایط به اجبار بسیاری از سینماگران استان‌ها ناچار به مهاجرت به پایتخت شده‌اند در حالی که به شکل ذاتی این توانمندی و ظرفیت را دارد که بیش از این‌ها، در دو سطح ملی و فراملی مطرح شود.

وی افزود: طرح حمایت از «تهیه‌کنندگی استانی سینما» در راستای غنابخشی و تقویت هر چه بیشتر سینمای استانی از مرحله تولید تا اکران تدوین شده و آئین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شده است.

به گفته خزاعی، اولویت در این طرح حمایت جامع، هدفمند، متمرکز و مستمر از تهیه‌کنندگان مستعد استانی است تا با استفاده از ظرفیت نیروهای بومی و نیز، بهره‌گیری از منابع استانی در جهت طرح مسائل و موضوعات بومی و منطقه‌ای، آثار سینمایی تولید کنند.

رئیس سازمان سینمایی کشور با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود این حرکت بیش از گذشته، منجر به تقویت سینمای بومی و هنرمندان استانی شود، ادامه داد: جای خالی چنین طرحی مدتهاست که احساس می‌شود، در سفرهای استانی این نیاز به صورت مطالبه جدی از سوی بسیاری از فعالان سینمایی به ویژه پیشکسوتان و سینماگران با سابقه که امکان حضور و تردد به پایتخت را ندارند مطرح و درخواست شده بود.

وی تصریح کرد: با توجه به جغرافیای گسترده و حضور اقوام گوناگون در ایران عزیز ضروری است از این ظرفیت برای حمایت از سینماگران بومی در جهت بازروائی و معرفی میراث فرهنگی و اجتماعی و مسائل و دغدغه‌های مبتلابه مناطق مختلف کشور عملیاتی و اجرایی شود.

خزاعی اظهار کرد: انتظار می‌رود در صورت تولید آثار مقتضی و مورد علاقه مخاطبان استانی، طیف وسیعی از مخاطبان در شهرستان‌ها بتوانند مسائل و دغدغه‌های خود را بر پرده سینما ببینند و از این آثار استقبال کنند. همچنین واگذاری این امتیاز به سینماگران استانی می‌تواند کمک کند تا ضمن تقویت موضوع اشتغال و تولید، منابع و تسهیلات اقتصادی این استان‌ها نیز در اختیار سینماگران استانی قرار گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد که با ابلاغ این طرح، سینمای بومی و استانی جان تازه‌ای گرفته و موانع اعتلای سینمای بومی مرتفع شود و سینمای با کیفیت، دغدغه‌مند و استاندارد و در خدمت جغرافیای متنوع و وسیع کشور و اقوام، تمدن، آثار فرهنگی و خرده فرهنگ و زیبایی‌شناسی بومی مبتنی بر هویت ملی در این حوزه شکل گیرد.