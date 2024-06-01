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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۷:۰۵

امروز انجام شد؛

ثبت‌نام «فداحسین مالکی» در انتخابات ریاست جمهوری

ثبت‌نام «فداحسین مالکی» در انتخابات ریاست جمهوری

یک نماینده مجلس با حضور در ستاد انتخابات کشور، برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «فدا حسین مالکی» نماینده مجلس با حضور در ستاد انتخابات کشور، برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد.

گفتنی است، ثبت نام داوطلبان نامزدی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در سومین روز مهلت ثبت نام‌ها از ساعت ۸ صبح امروز در ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور آغاز شد.

مرحله ثبت نام از داوطلبان تا ساعت ۱۸ دوشنبه ۱۴ خرداد ماه ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6125038
نفیسه عبدالهی

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