به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح در حاشیه بازدید از پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران به تصفیه خانه فیروزبهرام در جنوب غربی پایتخت اظهار کرد: این پروژه که طول آن ۱۱ کیلومتر است و ۱۰ کیلومتر آن به صورت مکانیزه حفاری می‌شود، توسط بنیاد مستضعفان در حال اجرا است و با تکمیل این تونل، فاضلاب مناطق غرب و جنوب غرب تهران به تصفیه خانه فیروزبهرام منتقل می‌شود و پس از تصفیه، برای مصارف صنعتی و کشاورزی قابل استفاده است.



رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه این تونل ۱۱ کیلومتری قابلیت انتقال فاضلاب مناطقی از تهران را دارد که جمعیتی بالغ بر ۳.۵ میلیون نفر را در خود جای داده‌اند، گفت: با تکمیل این تونل، سالانه ۱۸۰ میلیون متر مکعب آب برای مصارف صنعتی و کشاورزی فراهم می‌شود که معادل حجم آب مخزن سد کرج است.

وی گفت: در حال حاضر این پروژه حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انشاالله با تکمیل این تونل تا پایان سال، خط انتقال فاضلاب غرب تهران به بهره برداری خواهد رسید.

فتاح با اشاره به حفر تونل فاضلاب غرب تهران توسط یکی از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های تمام الکترونیک حفاری (تی بی ام) گفت: این تونل با آخرین تکنولوژی روز دنیا در حال احداث است و در آن ابزارهای دقیقی برای رصد میزان فشار وارد بر تونل و میزان تنش بر آن تعبیه شده است.

رئیس بنیاد مستضعفان تاکید کرد: نکته حائز اهمیت آن است که عملیات طراحی و اجرای این تونل که قطر بیرونی آن ۳.۸ متر است، به دست متخصصان ایرانی انجام شده و کارگران و مهندسان توانمند کشور به صورت شبانه روزی، در شرایط سخت کار در زیر زمین تلاش می‌کنند تا با اتمام عملیات حفر این تونل و فراهم شدن امکان انتقال فاضلاب غرب و جنوب غرب تهران به تصفیه خانه فیروزبهرام، زمینه تأمین آب مورد نیاز صنعت و کشاورزی در حاشیه تهران را تأمین کنند.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد مستضعفان به عنوان پیمانکار این پروژه بزرگ تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا این تونل هرچه سریع‌تر تکمیل و خط انتقال فاضلاب غرب تهران تا پایان سال به بهره برداری برسد.

با تکمیل این پروژه، میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی نیز به میزان ۱۸۰ میلیون متر مکعب در سال صرفه‌جویی می‌شود که این خط انتقال، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب منابع زیرزمینی، از کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و همچنین فرونشست در مناطق مختلف جلوگیری خواهد کرد.