جزییات تازه ازساخت سریال خانگی«موچین» بامجوز صداوسیما/ناظر داشتیم

حسین تبریزی کارگردان «موچین» که این سریال را با مجوز معاونت فضای مجازی صداوسیما در شبکه نمایش خانگی عرضه کرده است، درباره تفاوت فرآیند دریافت مجوز برای سریال خانگی از سوی صداوسیما به جای وزارت ارشاد به خبرنگار مهر بیان کرد: من یک فیلمساز هستم و با معیارهای هر نهاد و مرجعی که برای ما مجوز صادر می‌کند، اثرم را می‌سازم. به طور مثال اگر مجوز ما از تلویزیون صادر می‌شود این مرجع معیارهایی دارد که ما مجبور به رعایت آن‌ها هستیم که نسبت به سریال «موچین» نیز همین اتفاق رخ داد.

این کارگردان درباره تفاوت نظارت معاونت فضای مجازی صداوسیما با وزارت ارشاد و آنچه که در خروجی کارش دیده می‌شود، گفت: «موچین» اولین سریالی است که از صداوسیما مجوز گرفته است. با این حال من خودم سال‌هاست در تلویزیون کار می‌کنم و اگر این مجوز را ارشاد می‌داد، باز هم خروجی کارم و معیارهایم همین بود که در سریال دیده شده است. خودم برای خودم ملاک‌هایی در زمینه حجاب بازیگران و یا اصول فیلمسازی دارم که همیشه آن‌ها را رعایت می‌کنم.

تلویزیون سخت‌گیرانه‌تر برخورد می‌کند

وی که سابقه ساخت چندین تله‌فیلم و سریال در تلویزیون را داشته است، درباره سازوکار نظارت صداوسیما بر فرآیند «موچین» اظهار کرد: قطعاً تلویزیون سخت‌گیرانه‌تر برخورد می‌کند، ما در کارمان ناظر کیفی داشتیم و تمام مراحلی که پیگیری می‌شد تحت نظارت است. فعلاً ۳ قسمت از سریال ما توزیع شده که بیشتر در فضای معرفی کاراکترها بوده است و از اینجا به بعد سریال آغاز می‌شود و اهدافی را که در نظر داشتیم از این قسمت به بعد رخ می‌دهد.

تبریزی در توضیح بیشتر یادآور شد: من سریال «آقازاده» را بسیار دوست دارم و خودم دنبال‌کننده این کار هستم، با این حال ممکن است این سریال هم در قسمت‌های ابتدایی به معرفی کاراکترها نیاز داشته باشد و در مجموع قسمت‌های اول هر سریالی کمی به معرفی اتفاقات و شخصیت‌ها می‌پردازد و زمان نیاز دارد تا موتور داستان روشن شود. این زمان گاهی تا چند قسمت طول می‌کشد. سریال «موچین» هم به این زمان‌بندی نیاز دارد و شاید بی‌انصافی باشد که با چند قسمت نسبت به یک سریال قضاوت کنیم.

محدودیت خاصی نداشتیم، به هر حال معاونت فضای مجازی صداوسیما می‌داند برای چه فضایی کار می‌کند. پخش در تلویزیون فاکتورهایی دارد و سریالی که از معاونت فضای مجازی مجوز می‌گیرد می‌تواند فاکتورهای متفاوتی داشته باشد وی با اشاره به گزارش انتقادی خبرگزاری مهر درباره سریال «موچین» اضافه کرد: تمام هدف ما این بود که فضای مفرحی را برای مخاطبانمان ایجاد کنیم شاید شمای نوعی مخاطب ما نباشید اما تلاش کردیم مردم عادی و مردمی که در خانه‌های خود نشسته‌اند به این بهانه سرگرم شوند و از خانه‌های خود کمتر بیرون روند.

فاکتورهای متفاوت معاونت فضای مجازی با پخش تلویزیونی

کارگردان «موچین» درباره اینکه معاونت فضای مجازی تا چه حد از نظر محتوایی روی سریال نظارت داشت و چقدر سخت‌گیری‌ها مشابه تجربه سریال‌سازی در شبکه‌های سیما بود هم گفت: سخت‌گیری و محدودیت خاصی نبود، به هر حال معاونت فضای مجازی صداوسیما می‌داند برای چه فضایی کار می‌کند. پخش در تلویزیون فاکتورهایی دارد و سریالی که از معاونت فضای مجازی مجوز می‌گیرد می‌تواند فاکتورهای متفاوتی داشته باشد.

وی درباره تفاوت‌های ممیزی صداوسیما و وزارت ارشاد عنوان کرد: ممیزی‌هایی که در پخش شبکه‌های تلویزیونی داریم با آثاری که در شبکه نمایش خانگی عرضه می‌شود فرق می‌کند. با این حال این اولین تجربه من در نمایش خانگی است که مجوز آن را معاونت فضای مجازی تأیید کرده است.

تبریزی همچنین درباره هدفش از ساخت سریال «موچین» تصریح کرد: هدف ما این بود که کاری مفرح و شاد داشته باشیم و نوستالژی‌ای از بازیگرانی ایجاد کنیم که یک دهه قبل از این، طنز کار می‌کردند و همچنان هم کارشان را ادامه می‌دهند. در وهله دوم سعی ما این بود سریالی برای این شرایط جامعه که مردم به طنز و روحیه شاد نیاز دارند بسازیم.

کارگردان سریال‌های «رخنه» و «کیفر» در پایان درباره ترکیب بازیگران «موچین» گفت: بیشتر هدفم این بود که این تیم را که پیش از این در سریال‌های طنز دیده شده بودند مجدداً در یک سریال جمع‌آوری کنم. سریال ما به لحاظ داستانی و هدف‌گذاری موقعیتی، تفاوت چندانی با سریال «سال‌های دور از خانه» نداشت. البته این را هم باید گفت رسیدن به ترکیب فعلی بازیگران «موچین» به ساختار و حتی بودجه کار ما هم برمی‌گردد.