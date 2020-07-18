فعالیت ۴۰ دستگاه کمباین برداشت گندم در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری پیش از ظهر شنبه در بازدید از مراکز خرید گندم شهرستان نهاوند گفت: امسال بیش از ۱۵ هزار هکتار از مزارع شهرستان نهاوند به کشت گندم اختصاص یافته است.

فرماندار نهاوند با بیان اینکه پیش بینی می‌شود بیش از ۶۰ هزار تن گندم از مزارع کشت گندم در شهرستان نهاوند برداشت شود، گفت: مراکز خرید گندم آماده دریافت محصولات تولیدی هستند.

وی از فعالیت ۴۰ دستگاه کمباین در نهاوند خبر داد و گفت: نظارت کافی بر عملکرد کمباین‌ها انجام می‌شود تا از هر گونه ریزش غیرمتعارف گندم جلوگیری به عمل آید.

ناصری افزود: تاکنون بیش از ۸۰ درصد گندم کشت شده نهاوند برداشت و تحویل مراکز خرید شده است.

وی گفت: تاکنون توسط ۴ مرکزخرید و ۲ مرکز ذخیره‌سازی گندم و واحد تولید آرد نهاوند بیش از ۳۴ هزار تن گندم خریداری شده که پیش بینی می‌شود این میزان تا ۵۰ هزار تن افزایش پیدا کند.