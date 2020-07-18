به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام احسانپور در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به تغییراتی که در روند تمرینی او بعد از شیوع کرونا پیش آمده، گفت: کرونا چند ماه است که زندگی همه ما را تحت تأثیر قرار داده است. از بهمن ماه که اردوی تیم ملی تعطیل شد، اکثر باشگاه‌ها هم بسته شدند و نمی‌توانیم در سالن کشتی تمرین کنیم. به همین دلیل بیشتر کارهای استقامتی، هوازی و تمرین قدرتی انجام می‌دهیم. امیدوارم زودتر این ویروس از بین برود و ما بتوانیم تمرینات مان را دوباره شروع کنیم و همه به زندگی عادی برگردیم.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت برگزاری مسابقات جهانی، آیا در وزن جدید کشتی خواهد گرفت، تصریح کرد: آرزوی هر ورزشکاری حضور در المپیک و کسب مدال در آن است. من در جهانی ۲۰۱۹ در وزن ۶۱ کیلوگرم مدالم را گرفتم. درست است دو سه سالی شرایط طوری که باید، نبود و نتوانستم نتیجه‌ای که دلم خواست را بگیرم، اما درنهایت در قزاقستان نتیجه گرفتم و امسال هم سعی می‌کنم که بتوانم دوبنده تیم ملی را به دست بیاورم.

این کشتی‌گیر مازندرانی در مورد رقبایش در وزن جدید و شرایط وزنی اش گفت: همه داخلی‌ها کشتی گیران خوبی هستند، هر کسی لایق تر باشد، دوبنده تیم ملی را به دست می‌آورد. وزنم هم اکنون ۶۸ کیلوگرم هست، فکر می‌کنم برای ۶۵ کیلوگرم، وزن ایده آلی باشد. کار سخت است، هم جوانان خوبی در این وزن داریم و هم چند کشتی گیر باتجربه داریم. همه باید تلاش کنیم. من با اکثر کشتی گیران داخلی وزن ۶۵ کیلوگرم تمرین کردم اما مسابقه نه. فکر کنم فقط یک دفعه با پیمان بیابانی کشتی گرفتم.

احسانپور که کشتی را از سال ۸۰ در باشگاه تختی بهشهر آغاز کرده، تاکید کرد: پدرم از قهرمانان قدیم شهر بود و این باعث شد به ورزش رو بیاورم. همراه پدرم به سالن می‌رفتم. در بچگی به کشتی علیرضا دبیر خیلی علاقمند بودم و کشتی‌هایش را پیگیری می‌کردم. سعی کردم مثل او کشتی بگیرم اما نتوانستم.

مدعی وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی آزاد در مورد لیگ‌برتر کشتی اظهار داشت: با یک تیم قرارداد بستم و امیدوارم شرایطی فراهم شود که لیگ به انجام رسد؛ چون تنها منبع درآمد ما، لیگ است. درآمد دیگری در کشتی نداریم. امیدوارم شرایط به نحوی شود که بدون لطمه خوردن کشتی‌گیران به لحاظ سلامتی، بتوان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی لیگ را برگزار کرد تا ما هزینه تمرینات را از لیگ کسب کنیم.