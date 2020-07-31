سقوط ۸۲ درصدی سود غول نفتی جهان، رویال داچ شل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، غول نفتی انگلیسی-هلندی، رویال داچ شل، اعلام کرد به دنبال یک دوره بی‌سابقه و طولانی از تلاطم در بازار نفت و افت شدید قیمت‌های نفت و گاز، در ۳ ماهه دوم امسال سود خالص این شرکت به شدت سقوط کرده است.

این غول انرژی اعلام کرد در ۳ ماهه دوم ۲۰۲۰ تنها ۶۳۸ میلیون دلار سود کرده است، در حالی که در دوره مشابه سال قبل به سود خالص ۳.۵ میلیارد دلاری دست یافته بود. در سه ماهه اول امسال هم سود خالص شرکت شل بالغ بر ۲.۹ میلیارد دلار شد بود.

بن ون بردن، مدیرعامل رویال داچ شل در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی گفت: ما باید ترازنامه مالی خود را مجدداً بررسی کنیم. هنوز بحران کرونا به پایان نرسیده است و باید منتظر باشیم و ببینیم این بحران در ۳ ماهه‌های آینده و سال‌های آینده چه مسائلی برای ما پیش خواهد آورد.

به دنبال این گزارش سهام شرکت شل بیش از ۲ درصد سقوط کرد.