خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: شهرهای کوچک با توجه به اینکه زیر ساختهای مورد نیاز صنایع را به خوبی در خود ندارند، بسته به دوری و نزدیکی به مراکز استانها با مشکلات مختلفی برای تأمین نیازهای خود دست و پنجه نرم کنند. اگرچه بسیاری از صنایع کوچک با هدف ایجاد اشتغال در اقتصاد بزرگ کشور سهیم شدهاند، ولی طی مدت اخیر بسیاری از آنها با کمترین ظرفیت مشغول بهکار هستند.
همه افراد انتظار ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رونق تولید از صنایع کوچک را دارند، در حالی که مسیرها برای حمایت از این صنایع هموار نیست و هر روز با بخشنامههای مختلف و قوانین متفاوت از سوی دولت و بانکها رو به رو میشوند و این مسیر برای آنها خسته کننده شده، زیرا تأمین منابع مالی برای این صنایع در مقایسه با صنایع بزرگ مشکلتر است، به ویژه آنکه بانکها شرایط سختتری از نظر وثیقه و نرخ بهره به آنها تحمیل میکنند.
مشکل صنایع کوچک؛ تغییر قیمت روزانه مواد اولیه
یکی از تولید کنندگان بیسکوئیت در کاشمر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تغییر قیمت روزانه مواد اولیه مشکل صنایع کوچک شده است، گفت: نوسان قیمت برای صنایع نو پا مشکلساز شده است و مجبور شدهایم مقدار تولید کارخانه را کاهش دهیم.
احمد رضایی بیان کرد: از ابتدای سال ۹۸ شروع به ساخت و تجهیز این کارخانه کرده و در اواخر سال ۹۸ به بهره برداری و تولید رسیدهایم و تاکنون حدود پنج میلیارد تومان هزینه راه اندازی این کارخانه شده است، اما برای سرمایه در گردش با مشکل مواجه هستیم و دیگر سرمایهای برای سرمایهگذاری و هزینه نداریم.
وی با انتقاد از نوسان قیمت مواد اولیه در بازار، گفت: متأسفانه خرید ما باید بهصورت نقدی باشد که پس از واریز مبلغ، مواد اولیه طی ۱۵ روز بعد به دست ما میرسد، اکنون در یک شیفت کاری فقط ۱۵ نیرو را به کارگیری کردهایم، این درحالی است که روزانه ظرفیت تولید ۲.۵ تن را داریم که میتوانیم نیروی کار خود را به ۲۴ نفر افزایش دهیم.
این تولیدکننده بیسکوئیت با اشاره به اینکه همیشه به خاطر نداشتن مواد اولیه مجبور به تعطیلی چند روزه کارخانه هستیم تا مواد اولیه به کارخانه برسد، اظهار کرد: اگرچه برای سرمایه در گردش به بانک توسعه تعاون معرفی شدهایم، اما متأسفانه هنوز تسهیلات مورد نظر را دریافت نکردهایم.
رضایی بیان کرد: برای حل مشکلات مجبور به دریافت تسهیلات با کارمزد ۱۲ و ۱۳ درصد هستیم، در صورتی که این برای ما توجیه اقتصادی ندارد. بانک عامل که برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش به آن معرفی شدهایم، به خاطر اینکه شرکت ما به صورت مسئولیت محدود به ثبت رسیده است و جزو سهامی خاص نیست، تسهیلات پرداخت نمیکند و ما را ملزم به تغییر شرکت از مسئولیت محدود به خاص کرده است که این کار غیر ممکن و حتی زمانبر است، از همینرو با این وضعیت عملاً چرخ تولید این کارخانه خواهد ایستاد.
وی با اشاره به اینکه در مدت زمان کوتاهی بازار فروش مورد نیاز خود را پیدا کرده و حتی توانستهایم محصول را به کشور افغانستان صادر کنیم، گفت: در برنامه کاری کارخانه، تولیدات مختلف با بسته بندیهای مورد پسند بازار پیش بینی شده، اما به خاطر عدم داشتن سرمایه در گردش این فعالیتها به کندی در حال انجام است.
برای زنده نگه داشتن کارخانه و امر تولید، همه دارایی خانوادگی خود را فروختهام اما اکنون شاهد افزایش قیمت در ملک، ماشین و طلا هستیم که سود زیادی به مالکان آن رسانده ولی کارخانهای که ما برای تولید راه اندازی کردهایم بازدهی لازم را ندارد رضایی افزود: برای زنده نگهداشتن کارخانه و امر تولید همه دارایی خانوادگی خود را فروختهام، اما اکنون شاهد افزایش قیمت در ملک، ماشین و طلا هستیم که سود زیادی به مالکین آنها رسانده است، اما کارخانهای که ما برای تولید و اشتغال راه اندازی کردهایم بازدهی ندارد و گرفتار کمبود سرمایه در گردش و نوسان قیمت مواد اولیه شده و با توجه به تورم پیش آمده زیان زیادی کردهایم.
وی بیان کرد: فعالیت خود را به صورت لاک پشتی ادامه میدهیم، ولی با این مشکلات نمیتوانیم تقاضای بازار را جوابگو باشیم، زیرا با فروش محصول تولیدی بیسکوئیت به بازار تقاضای دوباره برای خرید توسط همان خریداران را داریم، ولی بهخاطر نداشتن سرمایه در گردش و عدم تأمین مواد اولیه نمیتوانیم تقاضای بازار را تأمین کنیم.
مدیر یک کارخانه تولیدی دیگر درکاشمر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارخانه ما علاوه بر تولید گلوکز توانایی تولیدات غذایی در راستای محصولات کشاورزی منطقه کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و کوهسرخ دارد.
قاسم امیری مقدم با اشاره به اینکه این کارخانه در شهریور ۸۹ شروع به کار کرد و در شهریور ۹۰ تعطیل شد، گفت: تعطیلی این کارخانه بهخاطر کلاهبرداری رابط یکی از صنایع غذایی بزرگ استان و عدم همکاری یکی از بانکها برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش است.
وقتی بانکها مانع میشوند و تسهیلات نمیدهند
وی اظهار کرد: تعطیلی ۱۰ ساله این کارخانه مشکل مراکز دولتی نیست، چرا که تمامی مراکز دولتی اعم از استانی و شهرستانی برای شروع دوباره این کارخانه تلاش کردهاند و ۲۵۸ جلسه تاکنون در شهرستان، مرکز استان و تهران برگزار شده است، ولی در مرحله اجرای بانک، بانک عامل، این کارخانه را با توجه به ارزش ملکی در قبال بدهی اندک به بانک، به عنوان راهی دوم برای بانکهای دیگر قبول نمیکند و حتی خود بانک به ما تسهیلات پرداخت نمیکند.
امیریمقدم با اشاره به اینکه این کارخانه در فاز اول میتواند ۲۰ نفر اشتغالزایی داشته باشد و در فصول مختلف و زمان برداشت محصولات کشاورزی منطقه ظرفیت دارد تا ۱۵۰ نفر مشغول به کار شوند، افزود: با توجه به اینکه گلوکز وارداتی است، میتوانیم با تولید داخلی از خروج ارز به خارج جلوگیری کنیم و حتی در این زمینه صادرات داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه تخصص کافی در زمینه تولید گلوکز را داریم، گفت: تولیداتی همچون شیره انگور، رب انار و عرقیات و الکل از دیگر تواناییهای تولیدات این کارخانه است که با توجه به وجود پتانسیلهای مورد نیاز در منطقه میتوانیم برندسازی محصولات را در منطقه داشته باشیم.
این تولیدکننده بیان کرد: امیدوار هستیم تا همانگونه که رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که نخواهند گذاشت هیچ کارخانهای تعطیل شود، دوباره شروع به کار کنیم و بانک برای دریافت بدهی اقدام به تعطیلی این کارخانه نکند.
وقتی بانکها برای سیستم اقتصاد کشور تصمیم بگیرند موفقیتی حاصل نخواهد شد
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که دولتمردان توانایی مقابله با بانکها را نداشته باشند ما با مشکلات فراوانی مواجه خواهیم بود، افزود: تا وقتی بانکها تصمیم گیرنده برای سیستم اقتصاد و تولید باشند موفقیتی حاصل نخواهد شد.
امیریمقدم اظهار کرد: در بعضی از بانکها در یک تسهیلات بیش از ۱۵ میلیارد ریال به یک صنعت پرداخت میشود و آن صنعت همراهی بانکها را با خود دارد، ولی صنایع کوچک که با دو میلیارد ریال تسهیلات تمام مشکلاتشان قابل حل خواهد بود همراهی بانکها را ندارند، شاهد تعطیلی یا نیمه تعطیلی آنها هستیم.
وی با اشاره به اینکه هماکنون کارخانه ما با میلیاردها تومان سرمایه تعطیل است و با گره کور بانک عامل به درب این کارخانه توانایی تولید نداریم، گفت: اگرچه به بانک بدهکار هستیم، ولی با همراهی بانک عامل و یا بانک دیگری میتوانیم تولید را شروع و به دنبال آن اشتغالزایی و پرداخت بدهی خود را داشته باشیم.
این تولیدکننده گفت: علت بهوجود آمدن بدهی واحد تولیدی این بود که در سال ۸۸ درخواست مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان سرمایه در گردش را داشتیم و مورد موافقت قرار گرفت، اما این پرداخت ۱۶ ماه به طول انجامید و بعد از ۱۶ ماه این مبلغ به ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافت که باز هم قانع شدیم و برای ۲۰۰ میلیون تومان در آن زمان ۲۴۶ میلیون تومان سفته تحویل دادیم و حتی سند مالکیت در دست بانک عامل بود که پس از آن ۱۳۵ میلیون تومان از این پول برای بدهی که خودشان عامل آن بودند برداشت کردند و مدارک آن هم نیز موجود است، لذا نه سرمایه در گردش و نه امر تولید داشتیم، از همینرو اکنون این بدهی به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.
اگر از تولید حمایت شود احتیاجی به فروش نفت نداریم
امیری مقدم با اشاره به اینکه اگر از تولید حمایت شود احتیاجی به فروش نفت نداریم، بیان کرد: سیستم اقتصادی ما در شرایطی است که بعضی افراد با سلایق شخصی در بانکها تصمیمگیری میکنند و از کارآفرین واقعی که نتواند همراهی بانکها را داشته باشد حمایتی صورت نمیگیرد.
وی گفت: من یک کارمند بودم که وارد عرصه تولید شدم، امید دارم پاداش پایان خدمتم را به زودی دریافت کنم تا بتوانم چرخ این کارخانه را با تولید یک سطل گلوکز راه بیندازم و از این سرمایهای که اکنون میلیاردها تومان با توجه به تورم ایجاد شده ارزش دارد، استفاده کنم و در تولید و اشتغال منطقه و کشور سهیم باشم.
بدهی بانکی و افزایش قیمت مواد اولیه مهمترین مشکلات صنایع کوچک
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کاشمر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بدهی بانکی و افزایش قیمت مواد اولیه مهمترین مشکل صنایع کوچک منطقه است.
محمدرضا ملکی با اشاره به اینکه ۷۲ واحد صنعتی در کاشمر در بخش معادن و صنایع غذایی وجود دارد و با حمایت از صنایع کوچک میتوان جهش تولید را رقم زد، گفت: تعداد ۲۷ واحد در داخل شهرک صنعتی و ۴۵ واحد در خارج از شهرک صنعتی فعالیت دارند، همچنین تعداد ۱۵ واحد در حوزه صنایع معدنی و ۱۸ واحد در حوزه صنایع غذایی در شهرستان فعال هستند.
وی افزود: زیرساختهای مورد نیاز صنایع در شهرک صنعتی کاشمر، تصفیه خانه مرکزی شهرک و تأمین آب مورد نیاز صنایع است که بخشی از کمبودهای زیربنایی صنایع در شهرک صنعتی منطقه بر طرف میشود.
وی گفت: با توجه به نوسانات ارزی در کشور و همچنین طی چند ماه اخیر موضوع بیماری کرونا، ارائه بستههای حمایتی بیشتر به صنایع و تمدید مهلت پرداخت اقساط بدون جریمه تعدیل، میتواند تا حدودی از مشکلات صنایع بکاهد.
کمبود نقدینگی و نوسانات قیمت ارز مشکل اصلی صنایع کوچک
رئیس اداره صمت کاشمر با اشاره به اینکه کمبود نقدینگی و نوسانات قیمت ارز موجب شده صنایع در تأمین مواد اولیه خود با مشکل مواجه شوند، افزود: هماکنون تعداد پنج واحد صنعتی شهرستان بهخاطر بدهی بانکی، جانشین شدن بانک، مقرون به صرفه نبودن تولید، گرانی مواد اولیه و عدم رقابت پذیری، نداشتن امکانات تولید، کمبود نقدینگی، نوسانات قیمت ارز تعطیل شده است.
ملکی اظهار کرد: با توجه به وضعیت پیش آمده برای کشور و جامعه به خاطر بیماری کرونا در حوزه صنایع دیگر تعطیلی نداشتهایم به استثنای مرحله اول شیوع که از طریق مصوبات ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در شهرستان فعالیتها محدود و تعطیلیهای مقطعی اعمال شد.
وی افزود: اقداماتی همچون مبارزه جدی با قاچاق کالا، جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای خارجی، کاهش و بازنگری در برخی قوانین مانند قوانین بانکی و پولی لازمه حمایت از صنایع است که باید این راهکارها در سطح ملی مدنظر قرار گیرد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کاشمر گفت: حرکت صنایع به سمت دانش بنیان، استفاده از دانش نو و مدیریت منابع از اقداماتی است که در راستای افزایش تولید و فروش آنها تأثیرگذار خواهد بود.
در شرایط کنونی و با وجود به تحریمهایی که وجود دارد، صنایع کوچک میتوانند همچنان بخش مهمی از تولید و اشتغال را به خود اختصاص دهند و گام بسیار خوبی برای جهش تولید و خودکفایی کشور بردارند. از همینرو اقداماتی نظیر ایجاد بستههای حمایتی از تولیدکننده، حمایت از نوسازی و تجهیز واحدهای تولیدی با حذف تعرفه واردات قطعه و ماشین آلات صنعتی توسط دولت، حمایت دولت در تعلیق بدهی بانکی صنایع، کشاورزی و فرهنگسازی برای استفاده از تولیدات داخلی برای حمایت از تولیدات داخلی امری ضروری بوده که در نهایت ما را در رسیدن به اقتصاد پویا کمک خواهد کرد.
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