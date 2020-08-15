لوکارنو برگزیدگان خود را معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم‌های ۲ فیلمساز آرژانینی یعنی «چوکوبار» ساخته لوکرتسیا مارتل و «زاهوری» ساخته ماری آلساندرینی به عنوان برندگان جوایز پلنگ دوره ۲۰۲۰ لوکارنو معرفی شدند. این ۲ فیلم در بخش «فیلم‌های فردا» که مهمترین بخش رقابتی این جشنواره است این موفقیت را کسب کردند.

همزمان با شیوع کرونا، مدیران جشنواره اعلام کرده بودند این دوره جشنواره که قرار بود از ۵ تا ۱۵ آگوست (۱۵ تا ۲۵ مرداد) برگزار شود، لغو می‌شود. از آنجا که تماشاچیان این رویداد در شمار زیاد و در گرانده پیازه گردهم می‌آیند تا به تماشای فیلم‌ها بنشینند این کار در دوران کرونا خطرناک تشخیص داده شد.

مدیر هنری لوکارنو تاکید کرده بود که تصمیم ندارند تا این دوره را به صورت دیجیتال یا آنلاین برگزار کنند و به جای آن به حمایت از فیلم‌های مستقل می‌پردازند.

از این رو جشنواره لوکارنو همچنین با اهدای جایزه هیات داوری از فیلم «وحشی‌گری» میگل گومز فیلمساز پرتغالی تقدیر کرد.

جایزه نوآورانه‌ترین پروژه نیز به فیلم «پارچه پیکر انسان» به ورونا پاراول و لوسین کستینگ تیلور رسید.

دو جایزه پلنگ اصلی که به مارتل و آلساندرینی اهدا شد در بخش بهترین فیلم بین‌المللی و بهترین پروژه سویسی تعلق گرفت و هر یک ۷۷ هزار دلار پول نقد برای فیلم‌هایشان دریافت کردند. این پروژه‌ها بر مضامین نژادی و سوء‌استفاده از اقتدار تمرکز دارند.

«چوکوبار» مستندی ترکیبی با زمینه‌های تاریخی و فرهنگی درباره ترور فعال آرژانتینی خاویر چوکوبار در سال ۲۰۰۷ است.

جوایز برتر بخش «پاردو دی دومینی» یا «پلنگ فردا» که مختص فیلم‌های کوتاه و متوسط است و امسال بخش اصلی رقابتی جشنواره محسوب می‌شد در بخش بین‌المللی به «من از آن گریختم و هنوز در آن هستم» ساخته «دارول اولو کی» فیلمسازی از لس‌آنجلس اهدا شد که درباره از دست دادن پدرش است.

در بخش فیلم کوتاه سوییس نیز یوناس اولریش برای «مردم در روز شنبه» برنده پلنگ شد. این فیلم به این موضوع می‌پردازد که سوییسی‌ها چگونه بعداز ظهر شنبه خود را می‌گذرانند.