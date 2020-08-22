به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، برگزارکنندگان جوایز تونی اعلام کردند قصد دارند این مراسم را که پاییز امسال برگزار می‌شود، به صورت مجازی برگزار کنند.

هفتاد و چهارمین دوره اهدای جوایز سالانه تونی که قرار بود ۷ ژوئن در سالن موسیقی «رادیو سیتی» برگزار شود، به دلیل پاندمی کرونا به تعویق افتاد. این در حالی است که فصل تئاتری برادوی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ از ماه مارس به دلیل شیوع کرونا تعطیل شد.

هنوز پلتفرم‌های چگونگی برگزاری شب مراسم اعلام نشده اما گفته شده به‌زودی اعلام می‌شود.

در بیانیه مشترکی که از سوی رییس لیگ برادوی و مدیرعامل تئاترهای آمریکا که برادوی هم بخشی از آن است منتشر شده، آمده که این فصل تعطیل شده پر از نمایش‌های فوق‌العاده بود که شایسته است به آن‌ها توجه شود.

در این بیانیه که دیروز جمعه منتشر شد آمده است: ما هیجان‌زده هستیم که نه تنها راهی برای گرامیداشت هنرمندان‌مان و دستاوردهای باورنکردنی آن‌ها در این فصل پیدا کنیم بلکه بتوانیم موجب اعتلای همه جامعه تئاتری شویم و به دنیا نشان دهیم که چه چیزی خانواده برادوی را در این شرایط دشوار اینقدر خاص می‌سازد. نمایش باید ادامه پیدا کند؛ مهم نیست چگونه، اما می‌شود.

با خاموش شدن چراغ‌های تئاترها، ۱۶ نمایش فصل امسال به طور کلی اجرا نشدند و نیمی از آنها تنها یک پیش نمایش داشتند.

هنوز اعلام نشده این مراسم چه زمانی برگزار می‌شود.