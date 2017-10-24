به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، طبق اعلام برگزارکنندگان مراسم اهدای جوایز تونی ۲۰۱۸، قرار است این مراسم در تالار «Radio City Music» برگزار شود. همچنین طبق توافقی که با شبکه سی بی اس آمریکا صورت گرفته، قرار است این شبکه تلویزیونی تا سال ۲۰۲۶ مراسم اهدای جوایز تونی را به صورت زنده و در سراسر ایالات متحده آمریکا پوشش دهد.

شبکه سی بی اس از سال ۱۹۷۸ پوشش زنده مراسم تونی را به عنوان معتبرترین جایزه تئاتری آمریکا بر عهده داشته است.

طبق اعلام مدیران تئاتر برادوی این حمایت شبکه سی بی اس باعث می شود تا تئاتر برادوی وارد منزل تمام ساکنان کشور آمریکا شود.

مراسم اهدای جوایز تونی در سال ۲۰۱۷ با اجرای کوین اسپیسی برگزار شد.