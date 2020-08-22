به گزارش خبرنگار مهر، منتخبین بخش صحنه‌ای تئاتر مقاومت معرفی شدند که از استان فارس «اروندرود امشب را فراموش نخواهد کرد» (مسعود احمدی و امین پرس)، «آنجا که آب ما را می‌برد» (فرهاد ارشاد و محمدصادق علی‌پور)، «مزار شریف» (محمد عارف و زهرا اسدافروز)، «قاسم غریب» (اسماعیل سلیمانیان و محمد فروزانی) و «فرار بزرگ» (اصغر گروسی) در میان آثار منتخب قرار دارند.

با رأی هیئت ارزیابی متون این دوره از جشنواره، آقایان محمود فرهنگ، دکتر مهرداد رایانی‌مخصوص، دکتر مهدی کاموس، امیر نصیربیگی و احسان زیورعالم، از میان ۵۴۱ اثر رسیده به بخش صحنه‌ای جشنواره تعداد ۷۰ اثر از استان‌های مختلف کشور به مراحل بعدی راه پیدا کردند.

آثار منتخب در قیاس با یکدیگر و بر اساس شرایط و مقررات درج شده در فراخوان، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.