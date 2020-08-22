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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۵۶

حضور هنرمندان فارس با ۵ نمایش در بخش صحنه‌ای تئاتر مقاومت

حضور هنرمندان فارس با ۵ نمایش در بخش صحنه‌ای تئاتر مقاومت

شیراز- هنرمندان تئاتر استان فارس با ۵ اثر به بخش صحنه‌ای تئاتر مقاومت راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، منتخبین بخش صحنه‌ای تئاتر مقاومت معرفی شدند که از استان فارس «اروندرود امشب را فراموش نخواهد کرد» (مسعود احمدی و امین پرس)، «آنجا که آب ما را می‌برد» (فرهاد ارشاد و محمدصادق علی‌پور)، «مزار شریف» (محمد عارف و زهرا اسدافروز)، «قاسم غریب» (اسماعیل سلیمانیان و محمد فروزانی) و «فرار بزرگ» (اصغر گروسی) در میان آثار منتخب قرار دارند.

با رأی هیئت ارزیابی متون این دوره از جشنواره، آقایان محمود فرهنگ، دکتر مهرداد رایانی‌مخصوص، دکتر مهدی کاموس، امیر نصیربیگی و احسان زیورعالم، از میان ۵۴۱ اثر رسیده به بخش صحنه‌ای جشنواره تعداد ۷۰ اثر از استان‌های مختلف کشور به مراحل بعدی راه پیدا کردند.

آثار منتخب در قیاس با یکدیگر و بر اساس شرایط و مقررات درج شده در فراخوان، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.

کد مطلب 5004953

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