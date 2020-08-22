عملیات اجرایی دو پروژه عمرانی در دشتی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر شنبه در آئین عملیات اجرایی این پروژه‌ها اظهار داشت: توسعه کلینیک تخصصی بیمارستان زینبیه خورموج با اعتبار ۳۳ میلیارد ریال و با زیر بنای ۷۵۲ متر مربع آغاز شد.

وی افزود: با اجرای چند پروژه در هفته دولت در حوزه سلامت زیر ساخت‌های درمان شهرستان توسعه پیدا می‌کند.

نادری تصریح کرد: همچنین تعریض و بهسازی محور خورموج-لاور شرقی – دشت پلنگ قطعه دوم الف و ب نیز با اعتبار قریب به ۲۶۰ میلیارد ریال آغاز شد.

وی ادامه داد: طول این پروژه ۱۰ کیلومتر و اعتبارات آن نیز از محل سفر ریاست جمهوری، وزارت نفت و استانی است.