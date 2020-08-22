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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۲۱:۲۸

به مناسبت هفته دولت؛

عملیات اجرایی دو پروژه عمرانی در دشتی آغاز شد

عملیات اجرایی دو پروژه عمرانی در دشتی آغاز شد

دشتی-فرماندار دشتی گفت: به مناسبت هفته دولت دو پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر ۲۹۳ میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر شنبه در آئین عملیات اجرایی این پروژه‌ها اظهار داشت: توسعه کلینیک تخصصی بیمارستان زینبیه خورموج با اعتبار ۳۳ میلیارد ریال و با زیر بنای ۷۵۲ متر مربع آغاز شد.

وی افزود: با اجرای چند پروژه در هفته دولت در حوزه سلامت زیر ساخت‌های درمان شهرستان توسعه پیدا می‌کند.

نادری تصریح کرد: همچنین تعریض و بهسازی محور خورموج-لاور شرقی – دشت پلنگ قطعه دوم الف و ب نیز با اعتبار قریب به ۲۶۰ میلیارد ریال آغاز شد.

وی ادامه داد: طول این پروژه ۱۰ کیلومتر و اعتبارات آن نیز از محل سفر ریاست جمهوری، وزارت نفت و استانی است.

کد مطلب 5005510

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