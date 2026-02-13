امام جمعه آستارا: حضور ملت در ۲۲ بهمن پاسخ قاطع به دشمنان بود  

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا صالحیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان آستارا اظهار کرد: ایام‌الله‌هایی همچون ۲۲ بهمن، ۹ دی و ۲۹ دی زمانی شکل می‌گیرند که «قدرت الهی» در یک ملت تجلی یابد.

وی افزود: اولین عنصر در ایجاد ایام‌الله، ید قدرت خداست؛ وقتی خدا قدرتش را در یک ملت جاری کند، آن ملت می‌تواند ایام‌الله‌های بزرگ خلق کند.

امام جمعه آستارا، مردم وفادار و بااستقامت را دومین عنصر شکل‌گیری ایام‌الله دانست و گفت: مقام معظم رهبری در پیامی از حضور شجاعانه مردم در ۲۲ بهمن تقدیر کردند، با اینکه صداوسیما نتوانست همه زوایای حضور مردم را نشان دهد، اما هزاران خبرنگار این حضور را ثبت و منعکس کردند، آفرین بر شما مردم که بار دیگر نظام مقدس جمهوری اسلامی را یاری کردید و پاسخ محکمی به دشمنان دادید.

وی رهبری حکیم و بصیر را سومین عنصر ایجاد ایام‌الله برشمرد و گفت: رهبر معظم انقلاب مطمئن به وعده‌های الهی هستند و این اعتماد، ملت را در مسیر مقاومت ثابت‌قدم نگه می‌دارد، ایشان فرمودند قدرت ملی پیش از آنکه به موشک وابسته باشد، به اراده و ایستادگی ملت‌ها وابسته است.

حجت‌الاسلام صالحیان با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند تقابل ما با آمریکا در دو کلمه خلاصه می‌شود؛ آمریکا می‌خواهد ایران را ببلعد و این ملت اجازه نخواهد داد؛ چهل‌وهفت سال است ایستاده‌ایم و خواهیم ایستاد.

وی با اشاره بر ضرورت خدمت صادقانه مسئولان به مردم تاکید کرد: مسئولان باید از پشت میزها بلند شوند و در میان مردم و مشکلات باشند.

امام جمعه آستارا تصریح کرد: کشور توانمند ما نباید معطل یک کامیون یا یک امضا بماند جهادی عمل کنید و مشکلات مردم را سریع رفع کنید.

حجت‌الاسلام صالحیان در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت ۲۹ بهمن، سالروز قیام تاریخی مردم تبریز گفت: قیام ۲۹ بهمن تبریز یکی از نقاط عطف نهضت اسلامی است؛ حرکتی که با شجاعت و غیرت مردم آذربایجان، چراغ مبارزه را روشن نگه داشت و موجی تازه در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد کرد. این روز نماد غیرت دینی، بصیرت انقلابی و وفاداری مردم تبریز به آرمان‌های امام و انقلاب است.

وی افزود: ۲۹ بهمن امروز با عنوان اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی نیز نام‌گذاری شده است که فرصتی برای بازخوانی نقش مردم در پیشبرد استقلال اقتصادی کشور به شمار می‌رود.