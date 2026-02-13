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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

امام جمعه سرپل ذهاب: مذاکره برای احقاق حقوق ملت است، نه امتیازدهی

امام جمعه سرپل ذهاب: مذاکره برای احقاق حقوق ملت است، نه امتیازدهی

کرمانشاه - امام جمعه سرپل‌ذهاب گفت: حضور مردم در ۲۲ بهمن نشان داد ملت پای آرمان‌ها ایستاده و دیپلماسی جمهوری اسلامی با پشتوانه قدرت و برای دفاع از حقوق مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سرپل‌ذهاب، با اشاره به آخرین جمعه ماه معظم شعبان، اظهار کرد: در این روز شریف، سلام و درود الهی را نثار وجود مقدس قطب عالم امکان، حضرت بقیه‌الله الاعظم امام زمان(عج) می‌کنیم؛ روز جمعه، روز انتظار و روز پیوند دل‌ها با قلب عالم هستی است.

وی افزود: یکی از ارکان اساسی در تمام اعمال، رفتار و سبک زندگی مؤمنانه، محبت به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) است؛ محبتی که حتی از اطاعت نیز جایگاهی والاتر دارد و اساس دینداری بر آن استوار است.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: فردی بادیه‌نشین از رسول خدا(ص) درباره قیامت پرسید و حضرت در پاسخ فرمودند که برای آن روز چه آماده کرده‌ای؛ آن مرد گفت چیزی ندارم جز محبت خدا و رسولش، و پیامبر فرمودند انسان با کسی محشور می‌شود که او را دوست دارد.

حجت‌الاسلام ساداتی ادامه داد: این روایت نشان می‌دهد که محبت، یک سرمایه عظیم معنوی است و باید این مودت و علاقه به اهل‌بیت(ع) را همچون گوهری گران‌بها در دل خود زنده و شعله‌ور نگه داریم.

وی با استناد به فرمایش امام صادق(ع) تصریح کرد: اگر کسی کسی را دوست داشته باشد، از او تبعیت می‌کند؛ اطاعت از اهل‌بیت اصل است، اما این اطاعت زمانی ارزشمند می‌شود که همراه با عشق، ارادت و محبت قلبی باشد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با نقل حکایتی از امیرالمؤمنین علی(ع) افزود: حضرت فرمودند انسان با محبوب خود محشور می‌شود و این سخن، معیار سنجش دل‌بستگی‌های ماست؛ باید ببینیم دل ما به چه و به که وابسته است.

حجت‌الاسلام ساداتی با تأکید بر جایگاه روز جمعه گفت: روزهای جمعه فرصت ویژه‌ای برای تقویت ارتباط قلبی با امام زمان(عج) است و مؤمنان باید این پیوند معنوی را در دل خود عمیق‌تر کنند.

وی با اشاره به روایتی از امام رضا(ع) درباره آخرین جمعه ماه شعبان بیان کرد: امام هشتم(ع) در این روز، بندگان را به جبران کوتاهی‌ها، افزایش دعا، استغفار، تلاوت قرآن و توبه فرا می‌خوانند تا با آمادگی وارد ماه مبارک رمضان شوند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب افزود: امام رضا(ع) تأکید می‌کنند که انسان باید به آنچه برایش سودمند است روی بیاورد و امور بی‌فایده را کنار بگذارد، چرا که ماه رمضان، ماه میهمانی خدا و فرصتی برای ساختن زاد و توشه معنوی است.

حجت‌الاسلام ساداتی با بیان اینکه توبه میان دو توبه الهی قرار دارد، گفت: خداوند ابتدا بندگان را به بازگشت دعوت می‌کند، سپس توبه آنان را می‌پذیرد و دوباره مشمول رحمت خود قرار می‌دهد؛ از همین رو صفت «تواب» برای خداوند ذکر شده است.

وی با اشاره به دعای روزهای پایانی شعبان افزود: مؤمنان باید در این روزها، دعای «اللهم إن لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه» را بسیار زمزمه کنند و از خداوند طلب بخشش و آمادگی برای رمضان داشته باشند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با تأکید بر اینکه سفر آخرت، سفری بی‌بازگشت است، تصریح کرد: قرآن کریم ما را به برداشتن زاد و توشه فرا می‌خواند و بهترین زاد، تقوا، خلوص نیت و توجه به خداوند متعال است.

حجت‌الاسلام ساداتی در بخش دیگری از خطبه‌ها با قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: حضور ملت ایران در این مراسم، یک حماسه و حتی یک معجزه بود که همه محاسبات دشمنان را بر هم زد.

وی افزود: با وجود فشارهای اقتصادی، جنگ روانی و فضاسازی‌های گسترده، مردم با بصیرت مثال‌زدنی در صحنه حاضر شدند و نشان دادند پیوند امام و امت همچنان مستحکم است.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب پس از راهپیمایی ۲۲ بهمن، بیان کرد: معظم‌له ضمن قدردانی از مردم، بر حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند و این وحدت، بزرگ‌ترین نعمت الهی برای ملت ایران است.

حجت‌الاسلام ساداتی با تقدیر از حضور مردم سرپل‌ذهاب و مناطق مختلف شهرستان گفت: مشارکت گسترده مردم این شهرستان، جلوه‌ای روشن از ولایتمداری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

وی با اشاره به هفته تکریم مساجد اظهار کرد: مساجد باید کانون وحدت، پایگاه قرآن و محل نشاط معنوی خانواده‌ها باشند و مؤمنان باید در طول هفته حضور فعال‌تری در مساجد محل داشته باشند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب افزود: با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، هیئت‌های امنا و ارکان مساجد باید برای میزبانی شایسته از این ماه برنامه‌ریزی کنند، چرا که رمضان، ماه قرآن