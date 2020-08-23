۲۵ درصد خون های اهدایی کشور در تهران مصرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مسلمی، افزود: ۲۵ درصد خون اهدایی کشور در تهران به مصرف می رسد و در سال گذشته نزدیک به ۱۳ درصد خون کشور در تهران اهدا شده است.

وی به پراکندگی مراکز اهدای خون اشاره کرد و گفت: باید با نیروهای موجود تمامی مراکز اهدای خون پوشش داده شوند که بعضی از این مراکز مانند ورامین ۶۰ کیلومتر دورتر از مرکز هستند.

مسلمی تاکید کرد: این فشار کاری و پراکندگی مراکز همیشه نیاز به منابع انسانی بیشتر خصوصا پزشک اهدا را یاد آوری می کند.

وی، کمبود نیروهای فنی را ۳۰ درصد اعلام کرد و افزود: تهران برخلاف برخی از استان ها روزهای تعطیل نیز با ۳۰ درصد ظرفیت فعال است و این ظرفیت اضافه منابع انسانی بیشتر نیز می طلبد.

مسلمی، مجرب بودن پزشکان اهدا را از ضروریات این حرفه دانست و گفت: در بخش معاینه داوطلبین اهدای خون نمی شود از هر پزشکی بهره برد، ضمن اینکه فعال بودن یک مرکز انتقال خون بدون وجود پزشک اهداکنندگان غیر ممکن است.

معاون بخش اهداکنندگان اداره کل انتقال خون استان تهران، با اشاره به لزوم سرمایه گذاری در بخش پزشکان اهدا، افزود: شیوع کووید ۱۹ نیز خود مشکلات دیگری را پدید می آورد.

وی، پیشنهاد کرد برای رفاه بیشتر پزشکان اهدا و امکان استفاده از مرخصی های مورد نیاز و پوشش کمبودهای این بخش در صورتی که قانون اجازه می دهد از نیروهای طرحی ستاد مرکزی به صورت مامور افرادی به مراکز انتقال خون برای انجام فعالیت های پزشک اهدا حاضر شوند زیرا در ادارات کل استانی منابع مالی کافی برای به خدمت گرفتن نیروهای طرحی مورد نیاز وجود ندارد.