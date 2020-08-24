بیش از ۱۱۳ پروژه در هفته دولت در شیراز به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیری شامگاه دوشنبه در شورای اداری شهرستان شیراز بیان کرد: در هفته دولت بالغ بر ۱۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۳۲ میلیارد تومان نیز کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی با انتقاد از عدم حضور مدیران در شورای اداری شهرستان شیراز گفت: نباید در شورای اداری شهرستان شیراز شاهد حضور کارشناسان باشیم زیرا این اولین جلسه در سال ۹۹ بوده که شورای اداری شهرستان به علت شیوع کرونا برگزار شده از این رو انتظار می‌رفت که مدیران دستگاه‌های اجرایی که در شهرستان شیراز فعالیت می‌کنند در این جلسه حضور داشته باشند.

امیری با اشاره به تکریم ارباب رجوع در دستگاه‌های دولتی نیز بیان‌کرد: کرونا باعث کند شدن فعالیت‌ها و کسب و کارهای مختلفی در جامعه شده و حتی برخی از کسب و کارها به سمت تعطیلی نیز پیشرفته است از این‌رو دستگاه‌های اجرایی باید زمینه را برای افزایش همکاری میان مردم و دستگاه‌ها فراهم کنند.

فرماندار شیراز با انتقاد از برخی از دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: برخی از دستگاه‌ها بدون در نظر گرفتن جایگزین برای کارشناسانی که مبتلا به بیماری کرونا شده‌اند فعالیت و خدمت رسانی را تعطیل کردند در حالی که نباید فراموش کرد که مدیران در چنین زمان‌هایی با تعیین سیاست‌های درست نسبت به ارائه خدمات به مردم بایستی اقدام کرده و نباید در خدمت رسانی به مردم خدشه‌ای وارد گردد.

او در خصوص جانمایی برخی از ادارات نیز عنوان کرد: مناسب‌سازی در دستگاه‌های اجرایی مورد غفلت واقع شده برخی از دستگاه‌ها به صورت کلی از موضوع جانمایی و همچنین مناسب سازی فاصله گرفته‌اند و در مکان‌هایی اقدام به خدمت رسانی می‌کنند که مردم با چالش دسترسی به این ادارات مواجه خواهند بود.

فرماندار شیراز در خصوص جذب اعتبارات نیز تاکید کرد: اعتباراتی که در استان مورد تاکید بوده از جمله اعتبارات اشتغالزایی اعتبارات بازگشت به تولید واحدهای صنفی و همچنین دریافت اعتبارات موافقتنامه ها بوده که از این رو انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ریزی نسبت به جذب این اعتبارات اقدام کنند.

