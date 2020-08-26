عباس نجفی در گفتگو با مهر با بیان اینکه جامعه اسلامی باید عاری از ناهنجاریها باشد، عنوان کرد: مواد مخدر و اعتیاد بلای خانمان سوزی است که باید حساسیت عمیق و ویژهای در جامعه نسبت به این موضوع ایجاد شود به طوری که در این زمینه به یک مبارزه با همه جانبه برای خروج از مشکلات نیازمندیم.
وی با بیان اینکه نگاههای برخوردی و سلبی در این حوزه پاسخگو نخواهد بود، ادامه داد: معتاد هم بیمار و هم مجرم است و در رابطه با اعتیاد جرمانگاری صورت گرفته ولی نگاه به فرد درگیر اعتیاد باید دو سویه یعنی هم درمانگر و هم پیشگیرانه باشد.
۸۰ درصد کسانی که در مراکز ترک اعتیاد دوران درمان را طی کردهاند، دوباره به مواد مخدر روی آوردهاند
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بیان کرد: متأسفانه ۸۰ درصد کسانی که در مراکز ترک اعتیاد دوران درمان را طی کردهاند، دوباره به مواد مخدر روی آوردهاند به همین دلیل باید اقداماتی صورت بگیرد تا از خود گرایشی به اعتیاد پیشگیری به عمل آید و علت این گرایش نیز رفع شود.
نجفی با بیان اینکه اقدامات این حوزه پاسخگو نبوده و تا زمانی که برای مواد مخدر تقاضا باشد، عرضه نیز بالا خواهد بود، افزود: تلاش پلیس مبارزه با مواد مخدر مجاهدانه است اما به دلیل بالا بودن درخواست و تقاضای مواد مخدر در جامعه و با توجه به گستره وسیع عرضه توسط توزیعکنندگان هنوز نتیجهای مطلوبی دیده نمیشود.
امکانات و ظرفیت پلیس مبارزه با مواد مخدر محدود است
وی ادامه داد: کنترل و مهار این بلای خانمان سوز نیازمند تلاش همه جانبه است چراکه امکانات و ظرفیت پلیس مبارزه با مواد مخدر محدود است به همین دلیل مسئله پیشگیری بیش از پیش اهمیت پیدا میکند زیرا زمانی که فرد مبتلا میگردد احیا و بازگشت آن بسیار سخت و هزینهآور است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با تاکید بر اینکه افراد جامعه باید از مواد مخدر و آسیبهای آن مصون باشند و گام اول این مصونیت؛ آگاهیبخشی است، عنوان کرد: این تهدید گریبان جامعه را گرفته و نمیتوان با یک هشدار ساده از آن رد شد و با تمام توان و ظرفیت باید جامعه را از خطرات و آسیبهای مواد مخدر آشنا کرد.
نقاط آلوده در شهر به نام هستند و برچسب ناسالم بودن به آن خورده باید این کانونها ناامن شوند
وی با بیان اینکه کشور ما در طول ۴۰ ساله گذشته سختترین مجازاتها و شدیدترین سیاستها را در حوزه مواد مخدر داشته اما تا رسیدن به نتیجه مطلوب فاصله داریم، عنوان کرد: متأسفانه نقاط آلوده در شهر به نام هستند و برچسب ناسالم بودن به آن خورده لذا باید این کانونها ناامن شوند و با استفاده از ظرفیت مردمی و دستگاههای اجرایی آن را ایمن و سالم سازیم.
وی همچنین عنوان کرد: باید آموزشها و اطلاعرسانیها در سطح محلات و خانواده افزایش یابد تا بتوانیم جوانان را از خطرات اعتیاد آگاه سازیم.
بهرهگیری از نیروی بسیج و سازمانهای مردم نهاد در محلات
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بهرهگیری از نیروی بسیج و سازمانهای مردم نهاد را در محلات راهگشا دانست و بیان کرد: بسیج، ظرفیت عظیمی مردمی در خود دارد و تقریباً در بیشتر محلات پایگاه بسیج فعال است و باید ضمن آموزش در راستای اطلاعرسانی و پیشگیری از خطرات مواد مخدر، از پتانسیل آنها استفاده کنیم.
نجفی با اشاره به ابلاغ شیوهنامه مواجهه اجرای طرح ناامنسازی نقاط آلوده به تولید و توزیع مواد مخدر با استفاده از ظرفیت بسیج توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، عنوان کرد: در این شیوهنامه نیروهای پایگاه مقاومت بسیج محلات به صورت ویژه توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در خصوص مواد مخدر صنعتی و شناسایی محلهای توزیع داده آموزش دیده و همچنین نقشه نقاط پرخطر و آلوده را نیز در اختیار پایگاهها گذاشته شود تا بتوانند برای کمک به اصلاح محل وارد عمل شوند.
نیروهای بسیج تنها باید در جرایم مشهود، رصد و کشف و اعلام گزارش به ناجا ورود پیدا کنند و تلاشها به صورتی باشد که بتوان شبکههای پخش مواد مخدر صنعتی را کشف کرد
نجفی افزود: نیروهای بسیج تنها باید در جرایم مشهود، رصد و کشف و اعلام گزارش به ناجا ورود پیدا کنند و تلاشها باید به صورتی باشد که بتوان شبکههای پخش مواد مخدر صنعتی را کشف کرد همچنین هدف باید ایجاد حساسیت در شهروندان و نیز احساس ناامنی و خطر برای توزیعکنندگان و تولیدکنندگان مواد مخدر باشد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان عنوان کرد: کارگروه اجرای شیوهنامه طرح ناامنسازی نقاط آلوده باید در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تشکیل شود تا ضمن شناسایی ناهماهنگیها و ایرادات، مسائل با حضور نمایندگان دستگاهها مرتبط به صورت مستمر بررسی و رفع شود.
نجفی همچنین با اشاره به تکلیف شهرداریها مبنی بر تخریب خانههای متروکه، عنوان کرد: منازل متروکه و خالی از سکنه به پاتوق و مکانی مناسب برای معتادین تبدیل شده که باید شهرداریها با تخریب این ام اکن، از آنها رفع خطر کنند.
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