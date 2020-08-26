به گزارش خبرگزاری مهر، ایالت ویسکانسین آمریکا همچنان ناآرام است تا آنجا که «تونی اورز» فرماندار ایالتی، مجبور به اعلام حالت فوق‌العاده شد حال آنکه تجربیات مشابه مانع از آن شد که گارد ملی را برای سرکوب مردم فرا بخواند.

باز هم یک سیاه‌پوست دیگر قربانی خشونت پلیس نژادپرست آمریکا شده و این بار قرعه به نام «جیکوب بلیک» افتاده که اکنون در بیمارستان بستری است و می‌گویند فلج می‌شود.

چند روز قبل نیز در لوئیزیانا یک مرد سیاهپوست با شلیک ۱۰ گلوله از سوی پلیس کشته شد.

این در حالی است که اعتراضات ضدنژادپرستی در آمریکا از اواخر ماه میلادی می، در واکنش به قتل جورج فلوید سیاه‌پوست به دست پلیس ایالت مینه‌سوتا آغاز شد و با توجه به تکرار اشتباهات پلیس، همچنان در اقصی نقاط آمریکا ادامه دارد.

صبح دیروز سه شنبه نیز معترضین در مقابل ساختمان انجمن پلیس پورتلند تجمع کردند که مداخله نیروهای امنیتی برای برهم زدن این تجمع موجب به آشوب کشیده شدن آن شد.

شهر پورتلند در طول سه ماه گذشته همواره صحنه اعتراضات ضد نژاد پرستی بوده به طوری که روز شنبه هفته جاری «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش برای کسب آرای سفیدپوستان در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰، باز هم از عزم خود برای اعزام نیروهای گارد ملی به این شهر خبر داد.