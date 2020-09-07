پذیرش دانشجوی «یادگیری الکترونیکی» در دانشگاه پزشکی شهیدبهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به منظور توانمند سازی اعضای هیات علمی و فراهم سازی امکان تحصیل همزمان در دو رشته برای دانشجویان استعداد درخشان، از طریق فراخوان و بدون نیاز به شرکت در آزمون کتبی، در مقطع کارشناسی ارشد رشته یادگیری الکترونیکی دانشجو می پذیرد.

متقاضیان می توانند در صورت احراز شرایط مطابق با اعلام نیاز درج شده در این اطلاعیه، از طریق لینک اینترنتی «پذیرش دانشجوی ارشد مجازی» نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام کنند.

متقاضیان برای شرکت در فراخوان باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشند.

شرایط عمومی:

اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام.

اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه.

تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

برخوردار بودن از سلامت و توانمندی جسمانی و روانشناختی.

شرایط اختصاصی:

اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعم از قراردادی، پیمانی یکساله، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی و....

دانشجویان مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) سراسر کشور، واجد شرایط استفاده از «آئین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان» برای تحصیل همزمان در دوره های کارشناسی ارشد مجازی.

دانشجویان مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) سراسر کشور، دارای مدال های طلا، نقره و برنز انفرادی و گروهی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی برای تحصیل همزمان در دوره های کارشناسی ارشد مجازی.

دانشجویان استعداد درخشان مقاطع کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی سراسر کشور برای تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد مجازی.

دانشجویان استعداد درخشان مقاطع کارشناسی رشته های علوم پزشکی سراسر کشور برای تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد مجازی.

متقاضیان می توانند پس از اطمینان از احراز شرایط و آماده سازی مدارک درخواستی تا تاریخ ۳۰ شهریور ۹۹ با مراجعه به لینک «پذیرش دانشجوی ارشد مجازی» و تکمیل فرم مربوطه اقدام به ثبت نام و ارسال مدارک کنند. ثبت نام تنها از طریق لینک اینترنتی امکان پذیر بوده و امکان ثبت نام حضوری یا ارسال پستی مدارک وجود ندارد.

مدارک درخواستی شامل تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی، تصویر پرسنلی، تصویر حکم اشتغال برای اعضای هیات علمی، تصویر کارت دانشجویی برای دانشجویان استعداد درخشان، تصویر معرفی نامه از دفتر استعدادهای درخشان محل تحصیل، تصویر مدرک تحصیلی برای فارغ التحصیلان، فایل رزومه علمی- پژوهشی (CV) است.

مستندات ارسالی در کمیته علمی- تخصصی دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت بررسی و امتیاز بندی شده و اسامی پذیرفته شدگان مطابق با ضوابط و آیین نامه های آموزشی متعاقباً در سایت دانشکده اعلام خواهد شد.