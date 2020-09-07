محمدرضا محمدجانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: مرکز پژوهش‌های آستان مقدس حضرت احمدبن موسی‌الکاظم شاهچراغ (علیه السلام) با همکاری مرکز حوزه‌های علمیه خواهران استان فارس در نظر دارد همایش ملی «دین و بیماری‌های بحران‌زا» را در آذر ماه ۱۳۹۹ برگزار کند.

وی اضافه کرد: پژوهشگران، اساتید، طلاب و دانشجویان حوزه و دانشگاه می‌توانند مقالات مرتبط خود با محورهای دین و بیماری‌های بحران زا را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

محمدجانی ادامه داد: جوایز نفیس به برگزیدگان در دو سطح اساتید (۴ نفر) و طلاب و دانشجویان (۴ نفر) اهدا خواهد شد و ۸ مقاله برتر در فصلنامه علمی-تخصصی «رهیافت فرهنگی دینی» به چاپ خواهد رسید.

به گفته رئیس کتابخانه تخصصی و مرکز پژوهشی آستان مقدس شاهچراغ (ع)، مهلت ارسال اصل مقالات تا ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۹ است و ۱۶ آذر سال جاری نتایج داوری مقالات اعلام و اختتامیه همایش ۲۵ آذرماه امسال برگزار خواهد شد.