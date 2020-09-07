به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، نشست ستادی ساماندهی حمل‌ونقل دانش‌آموزان با حضور دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور و محمدیان یزدی، مدیرکل حمل‌ونقل وزارت کشو، ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور و رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان البرز در دفتر انجمن اولیا و مربیان برگزار شد.

بر اساس این گزارش؛ مدیرکل دفتر انجمن اولیا و مربیان در این نشست با اشاره به شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا و ضرورت حفظ سلامتی و تأمین امنیت جسمی، تربیتی و روانی دانش‌آموزان در خودروهای تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری دارای پروانه حمل‌ونقل از شهرداری‌ها و بخشداری‌ها خواستار نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ شده از سوی وزارت کشور شد.

نورعلی عباسپور تصریح کرد: نظر به اهمیت رفت‌وآمد دانش‌آموزان روستایی با تشکیل کارگروه استانی حمل‌ونقل دانش‌آموزان تمهید مقدمات تأمین خودروهای موردنیاز اندیشیده می‌شود.

وی ادامه داد: مدیران مدارس از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان مدرسه برای نظارت بر رعایت نرخ نامه ابلاغی شورای اسلامی هر شهر و رعایت پروتکل بهداشتی توسط رانندگان استفاده نمایند.

بر این اساس، نماینده وزارت کشور نیز در این نشست گفت: وزارت کشور آماده همکاری تنگاتنگ با وزارت آموزش‌وپرورش در این زمینه است، لذا این وزارتخانه برای تأمین خودروی مورد نیاز در شرایط فعلی که مدارس در برخی از روزهای هفته بر اساس پروتکل بهداشتی آموزش حضوری دارند در حال بررسی برای روش‌های مکمل (شرکت‌های تاکسی‌تلفنی) در کنار روش سنتی تأمین خودروهای حمل‌ونقل است تا خانواده‌ها روش‌های متنوعی برای رفت‌وآمد فرزندانشان به خانه و مدرسه داشته باشند.

همچنین؛ مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور نیز بر ارتقای سامانه پایش ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزی «سپند» تأکید و اظهار داشت؛ این سامانه برای استفاده ادارات انجمن اولیاومربیان استان‌ها و مناطق و مدیران مدارس و والدین آماده شده است.