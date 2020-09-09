باند شرارت در کرمانشاه به دام افتاد/دستگیری عامل اسیدپاشی

محمدرضا آمویی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از شکایت یکی از شهروندان کرمانشاه با موضوع اسیدپاشی، تخریب خودرو، رنگ‌پاشی، پرتاب نارنجک صوتی (دست‌ساز) و… توسط افراد ناشناس، رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: مأموران پلیس با تحقیقات گسترده موفق به شناسایی یکی از اشرار سابقه دار شده که با هم‌دستی برادر و یکی از دوستانشان اقدام به تشکیل باند شرارت کرده‌اند.

آمویی خاطرنشان کرد: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه سردسته باند در شهرک ظفر شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: شرور دستگیر شده در بازجویی‌ها به انجام اقداماتی نظیر اسیدپاشی، ایجاد مزاحمت برای دیگران، قدرت‌نمایی با سلاح سرد و … با هم‌دستی برادر و یکی از دوستانش اعتراف کرد.

وی با اشاره به اینکه برادر سردسته باند شرارت به جرم دیگری در زندان به سر می‌برد، از دستگیری دوست مشترک آن‌ها خبر داد و گفت: وی نیز به جرایم خود اعتراف کرد.



وی در پایان گفت: پلیس مقتدرانه با هرگونه ناامنی برخورد و اجازه عرض اندام به چنین افرادی را نمی‌دهد.