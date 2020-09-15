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۲۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۱۶

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد:

۱۲۹ میلیون دلار از یزد به خارج از کشور صادر شد

۱۲۹ میلیون دلار از یزد به خارج از کشور صادر شد

یزد ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: در سال جاری هزار و ۹۵ تن کالا به ارزش ۱۲۹ میلیون دلار از گمرک استان یزد به خارج از کشور صادر شد.

محمدرضا علمدار یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انواع کاشی و سرامیک، محصولات فولادی، هیدرو کربن، انواع سیم و کابل، انواع لوله و پروفیل، انواع نایلون و کیسه فریزر، پسته و مغز پسته، ظروف شیشه‌ای، اکسید مولیبدن و فرومولیبدن، شیشه ساختمانی و روفرشی عمده کالاهای صادراتی از استان یزد هستند.

وی همچنین ۱۰ کشور برتر مقصد صادراتی را به ترتیب عراق، افغانستان، سوریه، پاکستان، امارات متحده عربی، آذربایجان، عمان، ارمنستان، ترکیه و بلژیک ذکر کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد ادامه داد: آمار واردات به گمرک استان یزد نیز در سال جاری ۱۶ هزار تن به ارزش ۵۵ میلیون دلار است.

علمدار یزدی، کالاهای عمده وارداتی را شامل ماشین آلات واحدهای تولیدی، اجزا و قطعات، برق و الکترونیک، مواد شیمیایی و سلولزی و پلیمری عنوان کرد.

کد مطلب 5024782

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