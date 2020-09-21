ناامیدی آلفونسو کوارون از قوانین جدید اسکار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، آلفونسو کوارون فیلمساز مکزیکی که به تازگی به عنوان تهیه کننده اجرایی فیلم «مرید» به کارگردانی چایتانیا تامهانه فعالیت کرد، در مصاحبه‌ای از نظرش درباره مقررات جدید اسکار سخن گفت.

کوارون که همواره از تنوع در سینما دفاع کرده این بار گفت احساس متناقضی درباره استانداردهای انتخاب بهترین فیلم از سوی آکادمی اسکار دارد.

این کارگردان که ۲ سال پیش با فیلم «رُما» نامزدی بهترین فیلم اسکار را کسب کرد، گفته است: هر کسی سعی دارد تا راه‌هایی برای ایجاد تنوع بیشتر در سینما پیدا کند. وی افزود: چیز جالب این است که حالا با وضع مقررات اسکار این به صورت طبیعی پیش نمی‌آید. همه در واقع باید به فشار بیرونی پاسخ دهند. این کمی ناامیدکننده است. برای این کار نیاز داری به دل مقررات بروی و به صورت تنظیم شده و قراردادی ببینی چه باید پیش بیاید. اگر این از یک مسیر طبیعی پیش نرود، تکاملی اجتماعی نیز رخ نمی‌دهد.

این در حالی است که به تازگی آکادمی علوم و فنون تصاویر متحرک با وضع مقرراتی جدید برای رعایت تنوع نژادی، اعلام کرد با لحاظ کردن این مقرارت، بخش «بهترین فیلم» اسکار به انتخاب نامزدهایش می‌پردازد.

کوارون به عنوان یک فیلمساز مکزیکی که دارد با پول هالیوود فیلم می‌سازد گفت راه‌های مختلفی برای حمایت از فیلمسازان با پیشینه‌های متفاوت وجود دارد.

وی که در این فصل سینمایی با فیلمساز ۳۳ ساله هندی همکاری کرده در فیلم «مرید» نگاهی به موسیقی کلاسیک هندی دارد. این فیلم به عنوان اولین فیلم هندی در بخش رقابتی جشنواره ونیز هفته گذشته به موفقیت دست یافت و جایزه بهترین فیلمنامه را برد.

کارگردان مکزیکی پس از دیدن فیلم «دادگاه» که اولین فیلم چایتانیا تامهانه در سال ۲۰۱۵ بود به کار وی علاقه‌مند شد و این فیلمساز را زیر بال و پر خود گرفت و از او دعوت کرد تا در سِت فیلمبرداری «رما» حضور یابد.

کوارون گفت: با دنبال کردن استادان بزرگ رشد می‌کنی. اما این نکته مهمی است که باید کارت را با ارتباط با استادان جدید ادامه بدهی. آنها راه‌های جدید برای سینما کشف می‌کنند. در غیراین صورت فقط همان چیزهای قدیمی را تکرار می‌کنی و این حرکتی برخلاف رفتن به جلو است.

کوارون که اخیراً با اپل قرارداد تولید بسته درباره شبکه‌های آنلاین نمایش نیز صحبت کرد و گفت چه پاندمی وجود داشته باشد چه نه، سلیقه مردم برای تماشای فیلم و سرگرمی در حال تغییر است، و این نه تنها به عنوان یک تجارت بلکه به عنوان یک فرهنگ مطرح است و فکر می‌کنم صفحات نمایش کوچک‌تر باید خودشان را با ابعاد نمایش ایده‌های سینمایی جلو ببرند.

وی تاکید کرد که با این اندیشه که بیان هنری‌مان را با صفحات کوچک‌تر تطبیق دهیم مخالف و امیدوار است که مردم برای دیدن فیلم‌ها بیشتر به سالن‌های سینما بروند.