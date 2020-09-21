نشست هماهنگی فرکانسی ایران با عمان و امارات برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، علیرضا درویشی مدیرکل دفتر سازمانهای تخصصی بین‌المللی رگولاتوری از برگزاری نشست سه جانبه مجازی بین ایران، عمان و امارات درباره هماهنگی فرکانسی مرزی با حضور مدیران رگولاتوری و نمایندگان اپراتورهای سه کشور خبر داد.

وی گفت: این نشست به منظور بررسی وضعیت تداخلات فرکانسی، سرریز سیگنال در باندهای فرکانسی تلفن همراه به ویژه باندهای ۳۵۰۰ تا ۲۶۰۰ مگاهرتز و اقدامات صورت گرفته جهت کاهش و حذف تداخلات بین سه کشور برگزار شد.

مدیرکل دفتر سازمانهای تخصصی بین‌المللی رگولاتوری افزود: در زمینه باندهای فرکانسی پایین‌تر (۱۸۰۰ و ۹۰۰ مگاهرتز) نیز قرار شد سه کشور سیم‌کارت اپراتورهای تلفن همراه خود را با یکدیگر مبادله کنند تا مطابق با توافقنامه قبلی اندازه‌گیری‌ها برای از بین بردن تداخلات مرزی راحت‌تر انجام شود.

وی درباره اندازه‌گیری تداخلات مرزی با استفاده از سیم‌کارت‌های معاوضه شده، عنوان کرد: این سیم‌کارت‌ها به دستگاههای اندازه‌گیری تداخلات مرزی متصل شده و به صورت دقیق‌تری تداخلات مرزی و مشخصات آن را نشان می‌دهد، که امیدواریم با این اقدام تداخلات مرزی در باندهای فرکانسی پایین‌تر نیز رفع شود.