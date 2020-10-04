محدود شدن ظرفیت جذب بانوان را قبول نداریم

جواد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش سقف جذب بانوان به عنوان اعضای هیات علمی در دانشگاهها گفت: موضوعی که در جذب به عنوان عضو هیات علمی مهم بوده، اصلح بودن متقاضیان از نظر علمی و عمومی است.

وی ادامه داد: اینکه عنوان شود که ظرفیت جذب بانوان به عنوان اعضای هیئت علمی در دانشگاهها، کم تر است را قبول نداریم.

دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اگر یک متقاضی خانم و یک مقاضی آقا برای جذب اقدام کنند، هرکدام از نظر علمی و عمومی اصلح باشند جذب می شوند و آن برای ما ملاک است.

به گزارش مهر، یکی از موضوعاتی که بارها طی امسال و سال گذشته از سوی منتقدان آموزش عالی عنوان شده است، تبعیض در جذب فارغ التحصیلان زن به عنوان هیات علمی است.

براساس آمار مرکز جذب وزارت علوم، جذب فارغ التحصیلان زن به عنوان عضو هیات علمی تا قبل از سال ۸۸ در دانشگاه های کشور ۲۲۰۰ نفر بوده است که تا سال ۹۲ به ۵۷۰۰ نفر و تا بهمن سال ۹۷ به ۱۲۰۰۰ نفر رسیده است.

از ابتدای سال ۹۸ تا اوایل سال ۹۹ حدود ۹۰۰ نفر عضو هیات علمی در دانشگاه ها جذب شده است که از این تعداد حدود ۳۰۳ نفر مربوط به جذب اعضای هیات علمی بانوان است.