نسخه الکترونیک همانند گذشته اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشمی، در خصوص برخی مطالب مطرح شده درباره وظایف بیمه سلامت در نحوه اجرای طرح نسخه الکترونیک و تبدیل نسخ کاغذی به نسخه الکترونیکی توسط داروخانه‌ها، افزود: در جلسه اخیر انجمن داروسازان ایران با سازمان بیمه سلامت تاکید شد که این انجمن در خصوص نسخه پیچی الکترونیک مواردی مطرح کرده است و طبیعی است که بیمه سلامت پس از بررسی‌های فنی در صورت مشاهده هرگونه ایراد و مشکل احتمالی آنها را برطرف خواهد کرد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت با تاکید بر اینکه سیاست‌های بیمه سلامت منطبق با تکالیف قانونی سازمان بوده و حداکثر تعامل ممکن با ذی نفعان حوزه سلامت در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: در حال حاضر نسخه الکترونیک به سیاق و روش گذشته با قدرت پیش می‌رود و اگر تعدیل لازم باشد، به انجمن داروسازان اعلام می‌گردد.

وی با بیان اینکه تعامل به معنی تغییر در رویه اجرای تکالیف قانونی سازمان نبوده و سازمان در اجرای تکالیف مصمم است، تصریح کرد: بدون تردید طرح تبدیل نسخه کاغذی به نسخه الکترونیکی به قوت خود باقی است و بیمه سلامت به دنبال اصلاح و اجرای بهتر طرح می‌باشد.

هاشمی اظهار داشت: ارسال الکترونیک اسناد دارویی به ویژه در خصوص نسخ مشمول تأیید و دارای کد اصالت به قوت خود باقی است و رویکرد بیمه سلامت در این رابطه ارتقا مستمر طرح است.